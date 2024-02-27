Antarktika'da ilk kez kuş gribi tespit edildi

Bilim insanları Antarktika ana karasında ilk kez H5N1 kuş gribi virüsü ile karşılaştı. İki ölü martıda tespit edilen virüsün penguen kolonilerine sıçramasından endişe ediliyor.

Antarktika'da ilk kez kuş gribi tespit edildi - 1

Bilim insanları, kuş gribinin ilk kez Antarktika ana karasına ulaştığını doğruladı.

H5N1 virüsü, Antarktika yarımadasındaki Arjantin araştırma istasyonu Primavera Üssü yakınlarında "skua" diye bilinen iki ölü martıda bulundu.

Antarktika Araştırmaları Bilimsel Komitesi'nin verilerine göre, yine Antarktika yarımadasında kahverengi martı, güney kutup martısı ve yosun martısında şüpheli vakalar rapor edildi.

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Antarktika'da ilk kez kuş gribi tespit edildi - 2

MESAFEYE RAĞMEN VİRÜS İLK KEZ ANTARKTİKA KITASINDA

İspanyol hükümeti bir raporunda, "Bu keşif, yüksek derecede patojenik kuş gribi virüsünün, onu diğer kıtalardan ayıran mesafeye ve doğal engellere rağmen ilk kez Antarktika'ya ulaştığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Bunlar kıtada teyit edilen ilk vakalar ve bu da virüsün bölgede göçmen kuşlar aracılığıyla yayıldığını gösteriyor.

Antarktika'da ilk kez kuş gribi tespit edildi - 3

OKYANUSYA HARİÇ HER KITADA GÖRÜLDÜ

H5N1 salgını 2021'den bu yana dünya çapında milyonlarca yabani kuşu öldürdü ve Okyanusya hariç her kıtaya yayıldı.

Kuş gribi, geçen yıl Ekim ayında Antarktika'nın altındaki adalarda rapor edilmişti.

Bilim insanlarının endişeleri gerçekleşti ve virüs ana karada da yayıldı.

Antarktika'da ilk kez kuş gribi tespit edildi - 4

MODERN ZAMANLARIN EN BÜYÜK EKOLOJİK FELAKETİ

Araştırmacılar virüs penguen kolonilerinde kitlesel ölüm olaylarına neden olmaya başlarsa, modern zamanların en büyük ekolojik felaketlerinden birinin sinyali olabileceğini söylüyor.

Antarktika'da ilk kez kuş gribi tespit edildi - 5

Bilim insanları, virüsün yayılmasını sınırlamak için bir dizi yaban hayatı alanının turistlere kapatılmasına rağmen, yayılmasını durdurmak için çok az şey yapılabileceğini söyledi.

Antarktika'da ilk kez kuş gribi tespit edildi - 6

Yaban hayatındaki bulaşmayı sınırlamak için ne yazık ki yapılacak bir şey kalmadı. Bu nedenle salgının doğal olarak çözülmesi gerekiyor.

Antarktika'da ilk kez kuş gribi tespit edildi - 7

KUŞ GRİBİ NEDİR?

Kuş gribi, influenza A virüsünün varyantının neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Kuşlardan insanlara doğrudan bulaşabilir.

Virüsün 15 farklı türü bulunuyor ve H5N1 türünün insanları etkilediği biliniyor.

İnsanlar, enfekte canlı kuşlarla yakın temas halinde olursa kuş gribine yakalanabilir.

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