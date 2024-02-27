Antarktika'da ilk kez kuş gribi tespit edildi

MESAFEYE RAĞMEN VİRÜS İLK KEZ ANTARKTİKA KITASINDA

İspanyol hükümeti bir raporunda, "Bu keşif, yüksek derecede patojenik kuş gribi virüsünün, onu diğer kıtalardan ayıran mesafeye ve doğal engellere rağmen ilk kez Antarktika'ya ulaştığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Bunlar kıtada teyit edilen ilk vakalar ve bu da virüsün bölgede göçmen kuşlar aracılığıyla yayıldığını gösteriyor.