Antik Mısır’ın "Mona Lisa"sı binlerce yıl önce soyu tükenen hayvanı gün yüzüne çıkardı

ntv.com.tr 25.02.2021 - 14:38
Queensland Üniversitesi’nden arkeolog Anthony Romilio'nun sanat eserine ilişkin yeni analizi, kuşun farklı cesur renkleri ve desenleriyle benzersiz olduğunu belirledi. Soyu tükenmiş kazın yüzünde kırmızı, siyah ve beyaz lekeler olduğu ve beyaz lekeli gri kanatları olduğu ifade edildi.
Bununla birlikte tabloda su kuşunun diğer iki cinsi de yer alıyor. Figürlerin iki üçlü halinde tasvir edildiği görülüyor. Eski Mısır ikonografisindeki üçlü desenler çoğulları temsil ediyor.
Dr. Romilio, “Meidum Kazları adlı tablo, 1800'lerde keşfedilmesinden bu yana hayranlık uyandırdı ve 'Mısır'ın Mona Lisa'sı olarak tanımlandı. Ancak, kimse bilinmeyen bir türü tasvir ettiğinin farkında değil. Bu sitedeki sanat eserleri, diğer kuşların ve memelilerin son derece gerçekçi tasvirlerine sahip" ifadelerini kullandı.
Şimdiye kadar bilim, bu türlerin nispeten azının kimliğini doğruladı. Sanat, kültürel içgörü sağlar, ancak aynı zamanda bugün bilinmeyen hayvanların değerli, grafiksel bir kaydını sağlar Bunlar arasında modern sığırların öncülü olan auroch (Bos primigenius) ve daha önce bilinmeyen ceylan, oriks, antilop ve eşek türleri yer alıyor. Bu eski hayvan tasvirleri, binlerce yıl önce insanlarla birlikte var olan biyolojik çeşitliliği tanımamıza yardımcı oluyor. Bunu, bugün bizimle birlikte olan türlerin hayatta kalması üzerindeki insanların etkisinin bir hatırlatıcısı olarak da görüyorum" dedi.