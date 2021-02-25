Antik Mısır’ın "Mona Lisa"sı binlerce yıl önce soyu tükenen hayvanı gün yüzüne çıkardı

ARKEOLOJİK ESERLERDE DAHA ÖNCE PEKÇOK NESLİ TÜKENEN CANLI TESPİT EDİLDİ

Şimdiye kadar bilim, bu türlerin nispeten azının kimliğini doğruladı. Sanat, kültürel içgörü sağlar, ancak aynı zamanda bugün bilinmeyen hayvanların değerli, grafiksel bir kaydını sağlar Bunlar arasında modern sığırların öncülü olan auroch (Bos primigenius) ve daha önce bilinmeyen ceylan, oriks, antilop ve eşek türleri yer alıyor. Bu eski hayvan tasvirleri, binlerce yıl önce insanlarla birlikte var olan biyolojik çeşitliliği tanımamıza yardımcı oluyor. Bunu, bugün bizimle birlikte olan türlerin hayatta kalması üzerindeki insanların etkisinin bir hatırlatıcısı olarak da görüyorum" dedi.