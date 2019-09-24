Ara Güler Sergisi New York’ta
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Alexander Hamilton ABD Gümrük Binası'nda Ara Güler Sergisi'nin açılışını yaptı.
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1Londra ve Paris etaplarında The Times, Daily Mail, Le Figaro gibi önde gelen medya kuruluşlarının gündemine yansıyan; Londra'da gidilecek en iyi 10 etkinlik arasında seçilen Ara Güler Fotoğraf Sergisi, Wall Street’in kalbinde, Smithsonian NMAI içindeki Alexander Hamilton U.S. Custom House'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, daha sonra Fahir Atakoğlu müzik dinletisine katıldı.
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Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar da katıldı.
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Ana eksenini, Ara Güler'in 1950'lere dayanan İstanbul fotoğraflarının oluşturduğu sergide, Dustin Hoffman'dan Federico Fellini'ye, Pablo Picasso'dan Salvador Dali'ye, Brgitte Bardot'dan Sophia Loren'e uzanan portreler seçkisi de yer alıyor.
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Ara Güler Fotoğraf Sergisi, New York'tan sonra Roma'da Trastevere Müzesi'nde, ardından Mogadişu'daki Türk Büyükelçiliği'nde sanatseverlerle buluşacak.
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