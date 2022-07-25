Araştırma: Grönland’da üç günde 18 milyar ton erime gerçekleşti

Liege Üniversitesi'nden kutup araştırmacısı Xavier Fettweis, erimenin normalden iki kat daha büyük olduğunu söylerken, şimdiye kadar toplam erimenin 2019 seviyelerinin çok altında olduğunu, ancak durumun Norveç'in kuzeyindeki Svalbard buzulları üzerinde daha vahim olduğunu söyledi.