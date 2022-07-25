Araştırma: Grönland’da üç günde 18 milyar ton erime gerçekleşti

Haberler - ntv.com.tr 25.07.2022 - 10:38
Küresel iklim krizinin Grönland’a etkilerini inceleyen bilim insanları, adadaki sıcaklıkların her geçen gün arttığını ve bunun buz erimelerini hızlandırdığını açıkladı.
Araştırmacılar, Grönland'ın buz tabakasındaki erimeye karşı uyarıda bulunurken, 15-17 Temmuz tarihleri arasında kaydedilken erimenin deniz seviyesindeki artışı tetiklediğini vurguladı.
Üç gün içerisinde 18 milyar ton buzun eridiğini dile getiren Colorado Üniversitesi Yer Bilimi ve Gözlem Merkezi ile Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi bilim insanı Ted Scambos, günde ortalama 4 inch (yaklaşık 10 santimetre) erime olduğunu söyledi.
Scambos, erimenin çoğunun kuzey Grönland'dan geldiğini çünkü sıcak havanın Kanada Arktik Takımadaları'ndan sürüklendiğinin altını çizdi.
Atmosferik Araştırmalar Ulusal Merkezi'nin İklim ve Küresel Dinamikler Laboratuvarı'nda kıdemli bilim insanı William Lipscomb, geçen haftasonu sıcaklıkların yaklaşık 15.56 santigrat derece olarak kaydedildiğini ve bunun ortalamanın 10 santigrat derece üzerinde olduğunu aktardı.
Lipscomb verdiği demeçte, "Son yıllarda Grönland'da çok fazla ısı dalgası gördük, bu son ısınma buna bir örnek" derken, "Donma noktasının üzerindeki herhangi bir sıcaklık, bir miktar yüzey erimesine neden olabilir" ifadelerini kullandı.
1980'lerde ve 1990'larda Grönland'da bu tür bir erime olayı hiç olmadı, ancak 2000'lerden başlayarak özellikle 2010'dan beri erime her geçen gün arttı.
Liege Üniversitesi'nden kutup araştırmacısı Xavier Fettweis, erimenin normalden iki kat daha büyük olduğunu söylerken, şimdiye kadar toplam erimenin 2019 seviyelerinin çok altında olduğunu, ancak durumun Norveç'in kuzeyindeki Svalbard buzulları üzerinde daha vahim olduğunu söyledi.
Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi'nden Ted Scambos, daha fazla erimenin beklendiğini söylerken, “Grönland bir bütün olarak her yıl muazzam miktarda buz kaybediyor. Okyanusa 100 milyar ton su gitmesini bekleyebiliriz” dedi.