Araştırma: Hava kirliliği 2019’da 1,8 milyon can aldı

PM2.5'e (2,5 mikrometre veya daha az çapa sahip ince partikül madde) maruz kalmanın, hastalık için önde gelen çevresel risk faktörü olduğu belirtilen yazıda, bu havayı solunmanın kardiyovasküler hastalık, solunum yolu hastalığı, akciğer kanseri ve alt solunum yolu enfeksiyonu gibi sağlık durumları nedeniyle erken ölüm riskini arttırdığının altı çizildi.

Çalışma yazarları, 2019 yılında kentsel alanlardaki her 100 bin ölümün 61'inin hava kirliliğine atfedilebileceğini vurguladı.