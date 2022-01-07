Araştırma: Hava kirliliği 2019’da 1,8 milyon can aldı

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, hava kirliliğinin 2019 yılında 1,8 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu açıklandı. Çalışmada kentsel alanlarda yaşayan yaklaşık on kişiden dokuzunun kirli havaya maruz kaldığı belirtilirken, sağlıksız hava kalitesine uzun süre maruz kalmanın kardiyovasküler hastalık, solunum yolu hastalığı, akciğer kanseri ve alt solunum yolu enfeksiyonu dahil olmak üzere çeşitli hastalıklardan erken ölümle ilişkili olduğu vurgulandı.

Haberler - ntv.com.tr 07.01.2022 - 11:38

Araştırma: Hava kirliliği 2019’da 1,8 milyon can aldı - 1

Hava kirliliği üzerine yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, 2019 yılında hayatını kaybeden 1,8 milyon kişinin hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Araştırma: Hava kirliliği 2019’da 1,8 milyon can aldı - 2

Lancet Planetary Health dergisinde yayınlanan çalışmada, dünya genelinde kentsel alanlarda yaşayan kişilerin yüzde 86’sının havadaki sağlıksız partikül madde seviyelerine maruz kaldığı ve bu durumun da 2019'da 1,8 milyon can kaybına neden olduğu bildirildi.

Araştırma: Hava kirliliği 2019’da 1,8 milyon can aldı - 3

çapında 13 binden fazla şehirde kentsel hava kirliliğini ve ilgili ölüm eğilimlerini inceleyen araştırmada, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2005 yılında yayımladığı yıllık kirli hava partikülü yönergesinde yer alan metreküp başına 10 mikrogram (PM2.5) seviyesinin aşıldığı belirtildi.

Araştırma: Hava kirliliği 2019’da 1,8 milyon can aldı - 4

Çalışmanın başında bulunan ABD George Washington Üniversitesi'nden çalışmanın baş yazarı Veronica Southerland, “Dünyanın kentsel nüfusunun çoğunluğu hala sağlıksız PM2.5 seviyelerine sahip bölgelerde yaşıyor” dedi.

Araştırma: Hava kirliliği 2019’da 1,8 milyon can aldı - 5

PM2.5'e (2,5 mikrometre veya daha az çapa sahip ince partikül madde) maruz kalmanın, hastalık için önde gelen çevresel risk faktörü olduğu belirtilen yazıda, bu havayı solunmanın kardiyovasküler hastalık, solunum yolu hastalığı, akciğer kanseri ve alt solunum yolu enfeksiyonu gibi sağlık durumları nedeniyle erken ölüm riskini arttırdığının altı çizildi.

Çalışma yazarları, 2019 yılında kentsel alanlardaki her 100 bin ölümün 61'inin hava kirliliğine atfedilebileceğini vurguladı.

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