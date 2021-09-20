Araştırma: İklim krizi milyonlarca kişiyi köleliğe zorluyor

Geçtiğimiz günlerde Dünya Bankası da 2050 yılına kadar, düşük mahsul verimi, su eksikliği ve yükselen deniz seviyeleri gibi iklim krizlerinin Sahra altı Afrika, Güney Asya ve Latin Amerika da dahil olmak üzere altı bölgede 216 milyondan fazla insanı göç etmek zorunda bırakacağının altını çizmişti.