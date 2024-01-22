Araştırmalara göre "Sonsuz kimyasal" alımı dış etkenlere göre artabilir: İşte "sonsuz kimyasal" alımını arttıran faktörler
"sonsuz kimyasallar" olarak bilinen per- ve polifluoroalkil kansere neden olan kimyasalların (PFAS) günlük yaşamlarımıza yaygın bir şekilde sızdığını öğrendildi. Plastik yapımında kullanılan ve onlarca yıl boyunca vücudumuzun içinde kalarak organlara zarar veren bu maddeleri alma riskini arttıran dış etkenler olabilir.
İşte sonsuz kimyasal alımını arttıran faktörler
CİNSİYET
Araştırmalar, cinsiyetin PFAS üzerinde bir rol oynayabileceğini göstermektedir. Bazı çalışmalar, belirli PFAS'lerin dişilerde, erkeklere kıyasla daha yüksek düzeylerde bulunduğunu ortaya koymuştur.
Kadınlar genellikle daha yüksek vücut yağına sahip olduğu için ve hormonal değişikliklerle bağlantılı olarak hamilelik veya emzirme dönemlerinde maruz kalma oranı artabilir.
Kişisel bakım ürünleri ve beslenme alışkanlıkları da cinsiyetle ilişkilendirilebilen diğer faktörlerdir.
Ancak, PFAS genellikle birçok faktörün bir kombinasyonundan kaynaklanır ve cinsiyet sadece bir etkenidir.