Araştırmalara göre "Sonsuz kimyasal" alımı dış etkenlere göre artabilir: İşte "sonsuz kimyasal" alımını arttıran faktörler

"sonsuz kimyasallar" olarak bilinen per- ve polifluoroalkil kansere neden olan kimyasalların (PFAS) günlük yaşamlarımıza yaygın bir şekilde sızdığını öğrendildi. Plastik yapımında kullanılan ve onlarca yıl boyunca vücudumuzun içinde kalarak organlara zarar veren bu maddeleri alma riskini arttıran dış etkenler olabilir.


İşte sonsuz kimyasal alımını arttıran faktörler

Araştırmalara göre "Sonsuz kimyasal" alımı dış etkenlere göre artabilir: İşte "sonsuz kimyasal" alımını arttıran faktörler - 1

CİNSİYET

Araştırmalar, cinsiyetin PFAS  üzerinde bir rol oynayabileceğini göstermektedir. Bazı çalışmalar, belirli PFAS'lerin dişilerde, erkeklere kıyasla daha yüksek düzeylerde bulunduğunu ortaya koymuştur.

Kadınlar genellikle daha yüksek vücut yağına sahip olduğu için ve hormonal değişikliklerle bağlantılı olarak hamilelik veya emzirme dönemlerinde maruz kalma oranı artabilir.

Kişisel bakım ürünleri ve beslenme alışkanlıkları da cinsiyetle ilişkilendirilebilen diğer faktörlerdir.

Ancak, PFAS  genellikle birçok faktörün bir kombinasyonundan kaynaklanır ve cinsiyet sadece bir etkenidir.

DÜNYA HABERLERİ

Araştırmalara göre "Sonsuz kimyasal" alımı dış etkenlere göre artabilir: İşte "sonsuz kimyasal" alımını arttıran faktörler - 2

MAAŞ

"Daha az para kazanırsanız daha fazla maruz kalırsınız"

Ekonomik faktörler, maaş ve sosyoekonomik durum gibi durumlar, PFAS maruziyetini etkileyebilir.

Örneğin; daha az kazanan insanların kirli bölgelerde yaşama ve PFAS ile dolu içme suyu tüketme olasılıkları daha yüksektir.

Araştırmalara göre "Sonsuz kimyasal" alımı dış etkenlere göre artabilir: İşte "sonsuz kimyasal" alımını arttıran faktörler - 3

ETNİK KÖKEN

Bazı etnik grupların, PFAS maruz kalma konusunda daha savunmasız olabileceği gözlemlenmiştir.

Ancak bu bağlantı karmaşık faktörlere dayanır.

Çevresel adaletsizlik, yaşam tarzı, tüketim alışkanlıkları ve coğrafi konum gibi etkenlerle birlikte değerlendirilmelidir.

PFAS  genellikle tek bir faktöre dayanmaz ve bireylerin yaşadıkları çevresel koşullarla bağlantılıdır. Çevresel ve sağlık eşitsizlikleri konusunda yapılan araştırmalar, topluluklara eşit koruma sağlamak adına önemlidir.

Araştırmalara göre "Sonsuz kimyasal" alımı dış etkenlere göre artabilir: İşte "sonsuz kimyasal" alımını arttıran faktörler - 4

MESLEK

Mesleki maruziyet önemli bir faktördür.

PFAS, endüstriyel sektörlerde yaygın olarak kullanıldığı için bu sektörlerde çalışanlar daha fazla maruz kalabilir.

Yangın söndürme faaliyetleri, kimyasal endüstri çalışanları, atık yönetimi ve laboratuvar personeli gibi meslek grupları PFAS ile temas riski taşıyabilir.

Maruziyet düzeyleri, kişinin çalıştığı sektöre bağlı olarak değişir. Bu nedenle, PFAS içeren alanlarda çalışanlar uygun güvenlik önlemlerini almaları önem taşır.

Araştırmalara göre "Sonsuz kimyasal" alımı dış etkenlere göre artabilir: İşte "sonsuz kimyasal" alımını arttıran faktörler - 5

BESLENME

Beslenme, "ömür boyu süren kimyasal" (PFAS) alımını etkileyen bir faktördür.

Yağlı gıdalar, ambalaj malzemeleri, kirlenmiş su, deniz ürünleri, tarım ürünleri, toprak kirliliği ve gıda işleme bu alımda rol oynar.

Dengeli ve çeşitli beslenme, organik ürün tercihi ve PFAS içeren ambalajlardan kaçınma, beslenme yoluyla alınan PFAS miktarını azaltabilir.

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