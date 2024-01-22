Araştırmalara göre "Sonsuz kimyasal" alımı dış etkenlere göre artabilir: İşte "sonsuz kimyasal" alımını arttıran faktörler

CİNSİYET

Araştırmalar, cinsiyetin PFAS üzerinde bir rol oynayabileceğini göstermektedir. Bazı çalışmalar, belirli PFAS'lerin dişilerde, erkeklere kıyasla daha yüksek düzeylerde bulunduğunu ortaya koymuştur.



Kadınlar genellikle daha yüksek vücut yağına sahip olduğu için ve hormonal değişikliklerle bağlantılı olarak hamilelik veya emzirme dönemlerinde maruz kalma oranı artabilir.

Kişisel bakım ürünleri ve beslenme alışkanlıkları da cinsiyetle ilişkilendirilebilen diğer faktörlerdir.

Ancak, PFAS genellikle birçok faktörün bir kombinasyonundan kaynaklanır ve cinsiyet sadece bir etkenidir.