Arjantin'de ev hapsi isteyen mahkumlar ayaklandı

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle cezalarının ev hapsine çevrilmesini talep eden mahkumlar isyan çıkardı.

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Anadolu Ajansı 25.04.2020 - 10:35

Ülke basınında çıkan habere göre, başkent Buenos Aires'te yaklaşık 1700 mahkumun bulunduğu ve bir görevlide Covid-19'a rastlanan Devoto Hapishanesi'nde bir grup mahkum ayaklandı.

Sabah saatlerinde yatakları ateşe veren mahkumlar, salgına karşı daha fazla önlem alınması ve cezalarının ev hapsine çevrilmesini talep etti.

Hapishanenin çatısına çıkan 40'tan fazla mahkum, üzerinde "Hapishanede ölmeyi reddediyoruz" yazılı pankart astı.

Yetkililer, şu ana kadar hapishanedeki hiçbir mahkumda virüse rastlanmadığını açıkladı.

Arjantin'de dün Florencio Varela Hapishanesi'ndeki bazı mahkumların salgınla mücadele için daha fazla güvenlik talep etmesinin ardından mahkumlar arasında çıkan arbedede bir mahkum hayatını kaybetmişti.

Ülkede çok sayıda mahkum da açlık grevinde. Mahkumlar, salgına karşı daha fazla önlem alınmasını ve cezalarının ev hapsine çevrilmesini istedi.

Karantina 20 Mart'ta ilan edilmiş ve 12 Nisan'a kadar uzatılmıştı. Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 82 kişinin hayatına mal olan Covid-19 şu ana kadar 1975 kişide görüldü.