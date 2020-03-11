Ateşkesin ardından İdlib'de günlük yaşamdan kareler
Türkiye ile Rusya arasında mutabakatın imzalanmasının ardından İdlib'e yönelik saldırıların durması sivillere rahat nefes aldırdı. Günlerdir tedirginlik içinde yaşayan halk, kentte günlük yaşamına yavaş yavaş dönüyor. NTV'den Celal Çamur, İdlib'deki son durumu görüntüledi.
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ntv.com.tr 11.03.2020 - 13:47| Son Güncelleme : 11.03.2020 - 14:09
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