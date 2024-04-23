Atina'da Afrika'dan taşınan çöl tozu etkili oluyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Afrika'dan rüzgarlarla taşınan çöl tozu etkili olmaya başladı.

Atina'da Afrika'dan taşınan çöl tozu etkili oluyor - 1

Afrika üzerinden gelen çöl tozu, başkent Atina'da gökyüzünü kapladı.

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Atina'da Afrika'dan taşınan çöl tozu etkili oluyor - 2

Yunanistan Göğüs Hastalıkları Derneğince paylaşılan açıklamada, atmosferdeki çöl tozu parçacıklarının solunum rahatsızlığı olanlar için tehlikeli olduğu uyarısında bulunuldu.

Atina'da Afrika'dan taşınan çöl tozu etkili oluyor - 3

Açıklamada, solunum sorunu ve kalp rahatsızlığı olanların açık hava aktivitelerinde bulunmaması, pencerelerin kapalı tutulması, açık havada maske kullanılması ve kronik rahatsızlıkları olanların da doktorları ile iletişim halinde olması istendi.

Atina'da Afrika'dan taşınan çöl tozu etkili oluyor - 4

Çöl tozu nedeniyle şehir merkezinde ve bölgede görüş mesafesi azaldı.

Atina'da Afrika'dan taşınan çöl tozu etkili oluyor - 5

Yunanistan Meteoroloji Dairesi, kuzey ve batı Yunanistan'da da çamurlu yağış beklendiğini aktardı.

Atina'da Afrika'dan taşınan çöl tozu etkili oluyor - 6
Atina'da Afrika'dan taşınan çöl tozu etkili oluyor - 7
Atina'da Afrika'dan taşınan çöl tozu etkili oluyor - 8
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