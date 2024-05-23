Avrupa Komisyonu açıkladı: İşte Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler
Avrupa Komisyonu, 2023 yılı için Schengen vizesi başvuru verilerini paylaştı. Bu verilere göre Türkiye'nin başvuru ret oranı yüzde 15,7'den yüzde 16,1'e çıktı. Türkiye bu rakamla İran'ın ardından ikinci sırada yer aldı.
10,3 MİLYON BAŞVURU
Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan rakamlara göre, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Schengen üyesi ülkelerin konsoloslukları 2023 yılında kısa süreli vize için 10,3 milyondan fazla başvuru aldı.