Avrupa Komisyonu açıkladı: İşte Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler

Avrupa Komisyonu, 2023 yılı için Schengen vizesi başvuru verilerini paylaştı. Bu verilere göre Türkiye'nin başvuru ret oranı yüzde 15,7'den yüzde 16,1'e çıktı. Türkiye bu rakamla İran'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

Avrupa Komisyonu açıkladı: İşte Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler - 1

10,3 MİLYON BAŞVURU

Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan rakamlara göre, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Schengen üyesi ülkelerin konsoloslukları 2023 yılında kısa süreli vize için 10,3 milyondan fazla başvuru aldı.

DÜNYA HABERLERİ

Avrupa Komisyonu açıkladı: İşte Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler - 2

PANDEMİ SONRASI DRAMATİK DÜŞÜŞ

2022 yılında 7,5 milyon kişi Schengen vizesine başvurmuştu. 2023 yılında ise bu sayı yüzde 37'lik bir artışla 10,3 milyona yükseldi.

Ancak sayı Covid-19 pandemisinden önceki 2019 yılında kaydedilen 17 milyonluk başvurunun çok gerisinde kaldı.

Avrupa Komisyonu açıkladı: İşte Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler - 3

8,5 MİLYON BAŞVURU ONAYLANDI

2023'te onaylanan vize sayısı da, 2022'ye kıyasla artmış olsa da yine 2019 verilerinin altında kaldı.

2023'te başvuruların 8,5 milyonu, yani yüzde 82,3'ü onaylandı.

2022 yılında 5,9 milyon ve 2019'da 15 milyon vize verilmişti.

Türkiye'nin başvuru ret oranı 2023 yılında yüzde 15,7'den yüzde 16,1'e yükseldi. Türkiye bu rakamla İran'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

Avrupa Komisyonu açıkladı: İşte Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler - 4

Türkiye'den gelen başvuruların reddedilme oranının en yüksek olduğu ülke Estonya olarak kaydedildi.

Estonya’nın Ankara Temsilciliği, bin 744 başvurunun 741'ini reddetti. Bu ortaya yüzde 42,5'lik bir ret oranı çıkardı.  

Türkiye'den gelen vize başvurularını reddeden ülkeler ise sırasıyla şu şekilde...

Avrupa Komisyonu açıkladı: İşte Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler - 5

DANİMARKA

Danimarka Ankara Temsilciliği başvuruların yüzde 39,40'ını reddetti.

Avrupa Komisyonu açıkladı: İşte Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler - 6

YUNANİSTAN

Yunanistan Ankara Temsilciliği başvuruların yüzde 38,5'ini reddetti.

Avrupa Komisyonu açıkladı: İşte Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler - 7

İSPANYA

İspanya Ankara Temsilciliği başvuruların yüzde 31,09'unu reddetti.

Avrupa Komisyonu açıkladı: İşte Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler - 8

BELÇİKA

Belçika İstanbul Konsolosluğu başvuruların yüzde 27,5'ini reddetti.

Avrupa Komisyonu açıkladı: İşte Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler - 9

ALMANYA

Almanya Ankara Temsilciliği başvuruların yüzde 27,1'ini reddetti.

Avrupa Komisyonu açıkladı: İşte Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler - 10

ÇEKYA

Çekya İstanbul Konsolosluğu başvuruların yüzde 23,5'ini reddetti.

Avrupa Komisyonu açıkladı: İşte Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler - 11

MACARİSTAN

Macaristan Ankara Temsilciliği başvuruların yüzde 22,9'unu reddetti.

Avrupa Komisyonu açıkladı: İşte Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler - 12

HIRVATİSTAN

Hırvatistan İstanbul Konsolosluğu başvuruların yüzde 22,4'ünü reddetti.

DAHA FAZLA GÖSTER