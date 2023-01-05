Avrupa kurak yazın ardından sıcak kışla sınanıyor

Başta İspanya, Portekiz, Fransa ve İtalya olmak üzere yaz aylarında aşırı sıcaklar ve orman yangılarına teslim olan Avrupa'da İtalya, İspanya, Fransa, Almanya ve İngiltere'de kuraklık, yetkilileri ve halkı endişelendirmişti.



JRC'nin hazırladığı "Drought in Europe 2022" raporuna göre, kıta genelinde son 500 yılın en büyük kuraklığının yaşandığı ihtimali üzerinde duruluyor.



Merkezin İngiltere'yi de dahil ederek yayımladığı Temmuz 2022 kuraklık raporuna göre, Avrupa topraklarının yüzde 44'ü kuraklık tehdidiyle yüz yüze bulunuyor.



AB topraklarının yüzde 44'ü "uyarı", yüzde 9'u ise "alarm" seviyesinde kuraklık riski altında bulunurken Avrupa'da kuraklıktan en çok etkilenen ülkenin, İtalya olduğu görülüyor. Kıtadaki en şiddetli kuraklık da bu ülkedeki Po Nehri havzasında yaşanıyor.



Rapora göre, İspanya'da su rezervlerindeki doluluk oranı da son 10 yılın ortalamasından yüzde 31 düşük ölçülüyor.



Portekiz'de hidroelektrik enerjisi üretmek için kullanılan suyun son 7 yıl ortalamasının yüzde 50 gerilemesi dikkati çekiyor.



Aşırı sıcaklar, özellikle Fransa, Romanya, İspanya, Portekiz ve İtalya'da tarımı olumsuz etkiliyor.



AVRUPA ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE ETTİ

AB ülkelerinde ocak-eylül arasında çıkan yangınlarda yaklaşık 750 bin hektar alan küle döndü.



Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sisteminin verilerine göre, 1 Ocak'tan 3 Eylül'e kadar AB ülkelerindeki yangınlarda 750 bin hektarlık alan yandı. 2006-2021 döneminde yanan alan miktarı yıllık ortalama 260 bin hektardı.



Sadece ağustos ayında yanan alan miktarı 508 bin hektarın üzerinde ölçülmüştü. Bu miktarın son 15 yıllık ortalaması 215 bin hektardı.



Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus Atmosfer İzleme Servisi (CAMS) de Avrupa'da çıkan yangınların, kıtada yaz mevsiminde son 15 yılın en yüksek karbon emisyonuna neden olduğunu bildirdi.



1 Haziran'dan 31 Ağustos'a kadar geçen sürede AB ülkeleriyle İngiltere'de çıkan yangınlar 6,4 megaton karbon oluşturdu.



Özellikle Fransa ve İber Yarımadası'ndaki yangınların sebep olduğu bu karbon miktarı, 2007'den bu yana yaz mevsiminde ölçülen en yüksek seviye olarak kaydedildi.



Yaz mevsiminde Fransa ve İspanya'daki karbon emisyonu ise son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı.