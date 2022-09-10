Avrupa'nın en kıdemli taht sahibi, Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe oldu

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, İngiltere kraliçesi 2.Elizabeth'in ölümünün ardından Avrupa'da en uzun süredir tahtta kalan kişi oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.09.2022 - 01:44 | Son Güncelleme : 10.09.2022 - 01:47

Avrupa'nın en kıdemli taht sahibi, Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe oldu - 1

kraliçesi 2.Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Avrupa'nın en kıdemli taht sahibi, Kraliçesi 2. Margrethe oldu.

Avrupa'nın en kıdemli taht sahibi, Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe oldu - 2

Babası 4.Frederik'in ölümünün ardından 1972'de Danimarka tahtına oturan 2. Margrethe, 50 yıldır bu görevi sürdürüyor. Kraliçe 2.Elizabeth, 70 yıl tahtta kalarak en uzun süre bu unvanı elinde bulundurmuştu.

Avrupa'nın en kıdemli taht sahibi, Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe oldu - 3

2.Elizabeth'in ölümü nedeniyle Danimarka'da hafta sonunda planlanan 50. yıl kutlamalarının kapsamı daraltıldı.

Avrupa'nın en kıdemli taht sahibi, Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe oldu - 4

Göreve geldiğinde Danimarka'da monarşiye destek yüzde 45 olarak kayıtlara geçerken 2. Margrethe'in 50. yılında bu oran yüzde 80'lere yükseldi.

Avrupa'nın en kıdemli taht sahibi, Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe oldu - 5

Avrupa'nın en uzun süre tahtta kalan ikinci ismi ise 48 yıldır kral olan 2. Margrethe'in kuzeni İsveçli Carl 16. Gustaf oldu.

Avrupa'nın en kıdemli taht sahibi, Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe oldu - 6

16 Aralık 1940'da başkent Kopenhag'da dünya gelen 2. Margrethe, tahta çıktığında Danimarka'nın ilk kraliçesi olmuştu.

Avrupa'nın en kıdemli taht sahibi, Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe oldu - 7

3 kız kardeşin en büyüğü olan 2. Margrethe doğduğunda Danimarka'da kadınların tahtı devralması mümkün olmazken 1953 referandumunda bu yasanın değişmesiyle taht yolu açılmıştı.

Avrupa'nın en kıdemli taht sahibi, Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe oldu - 8

2. Margrethe'in ocakta planlanan 50. yıl kutlamaları Kovid-19 tedbirleri kapsamında eylüle ertelenmişti.

Avrupa'nın en kıdemli taht sahibi, Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe oldu - 9

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER