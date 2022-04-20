Avustralya sahillerindeki midyelerde mikroplastikler bulundu

Liflerin insanların giysilerinden ve misinalardan, parçaların ise okyanusta yüzen daha büyük plastik parçalarından geldiğini belirleyen araştırmacılar, parçalar mikroskobik boyutta olsa da mikroplastiklerin çevreye, deniz yaşamına ve potansiyel olarak insanlara zarar verebileceğini düşünüyor.



Midyelerde iltihaplanmalara neden olduğu bilinen mikroplastiklerin, midyelerin üremelerini ve sindirimlerini de etkileyebileceğini belirten Silva, "Bu deniz organizmaları mikroplastiklere karşı olumsuz bir sağlık tepkisi gösteriyorsa, bu muhtemelen insanlarda da olacaktır" dedi.