Avustralya ve Yeni Zelanda'da gözlemlenen sıradışı renklerdeki gökyüzünün gizemi çözüldü

SIRADIŞI RENKLER NASIL OLUŞTU?

Niwa’dan Nava Fedaeff, “Genellikle bir gün doğumu veya gün batımı gördüğünüzde, genellikle bulutlar turuncu ve mor renkleri yansıtır. Ancak, bir volkanik patlamadan sonra stratosferik aerosoller mevcut olduğunda, Güneş batarken veya ufukta yükselirken ışığı saçar ve büker, gökyüzünde mavi, mor ve menekşe tonlarında bir parıltı oluşur" diye konuştu.