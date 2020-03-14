Avustralya’da bir market satışlara sınır koydu

Corona virüs paniği dünya genelinde insanları ihtiyaç malzemelerini stoklamaya yöneltti. Avustralya’da bulunan bir market ise paniğe kapılarak fazla alışveriş yapmalarını engellemek makarna, un, tuvalet kağıdı gibi yoğun talep gören ürünlerin satışına sınır koydu. Corona virüsün yayıldığı ülkeler arasında olan Avustralya'da tespit edilmiş 220 vaka bulunuyor.

ntv.com.tr 14.03.2020 - 14:03

Corona virüs yayıldığı her ülkede insanların marketlere koşmasına neden oldu. Çin’de başlayan salgın şu anda 130’dan fazla ülke ve bölgeye yayılmış durumda.

CORONA VİRÜS SALGININDA SON DURUM

Boşalmış market rafları salgının en bilinen karelerinden biri haline geldi. Avustralya’da bir market müşterilerin paniğe kapılarak ihtiyaç malzemelerini bitirmemeleri için satışlara sınırlama getirildiğini duyurdu.

Ülkedeki süpermarket zincirlerinden Coles and Woolworth pirinç, un, antiseptik temizleyici, tuvalet kağıdı, ıslak mendil ve peçetelere alım kotası koyduğunu duyurdu.

Şirket ayrıca daha önce fazladan satın alınan ürünlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasında aracı olacağını duyurdu.

Avustralya önce uzun süren yangınlar, ardından sel ve son olarak corona virüs salgınıyla birçok afete maruz kaldı.

Ülkede yayın yapan haber kuruluşları aylardır devam eden belirsizliğin insanları korkuttuğunu ve bu nedenle stokçuluğun geniş çaplı görüldüğünü yazdı.

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde başlayan yangınlar yaklaşık 240 gün sürmüştü.
Bir yanda yangınlar devam ederken diğer tarafta yok olan ormanlar nedeniyle yağmur sonrası geniş çaplı su baskınları yaşanmıştı.

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