Yunanistan'da corona virüsten üçüncü ölüm (Corona virüste son durum)

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 14.03.2020 - 13:30
Ülkede, 3 hafta önce patlak veren Covid-19 nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ederken, bugün bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı.
Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma’da düzenlediği basın toplantısında, ülke genelindeki Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.
Latin Amerika ülkesi Ekvador'da yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 70 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.
Ülkede Covid-19 taşıdığı tespit edilen ilk hastanın ölümü, başkent Quito'da basın toplantısı düzenleyen Ekvador Sağlık Bakanı Catalina Andramuno tarafından duyuruldu.
Andramuno ayrıca 3 yeni coronavirüs vakası daha görüldüğünü ve Ekvador’daki Covid-19 vakalarının sayısının 23'e yükseldiğini söyledi.
Ekvador'da koronavirüs nedeniyle ölen 70 yaşındaki kadın, birkaç hafta önce İspanya’dan ülkesine dönmüş, 29 Şubat’ta yapılan kontrolde Covid-19 taşıdığı tespit edilmişti.
Batı Afrika ülkesi Moritanya’da, ilk yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.
Moritanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 9 Mart’ta başkent Novakşot'a gelen ve o tarihten bu yana karantinada tutulan bir Avrupa ülkesi vatandaşında dün yeni tip coronavirüs olduğu belirlendi.
Sağlık Bakanı Nezir Hamid iki gün önce ülkesinde koronavirüs vakası bulunmadığını açıklamıştı.
Moritanya’nın komşuları Tunus, Fas ve Libya, virüsle mücadele kapsamında dün ülke genelinde okulların tatil edildiğini açıklamıştı.
Afrika kıtasında Moritanya ile birlikte Sudan, Gine, Etiyopya, Kenya, Gabon, Fildişi Sahili, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas’ta da Kovid-19 vakaları görüldü.
Kıtadaki 189 virüs vakasının 4’ü ölümle sonuçlandı.
Bu arada bir diğer Latin Amerika ülkesi Guatemala'da da ilk coronavirüs vakası görüldü.
Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, coronavirüs taşıyan kişinin İtalya'nın kuzeyinden ailesiyle birlikte geldiğini söyledi. Giammattei, "Bu kişiyi ailesiyle birlikte uçaktan iner inmez hastaneye götürmüş olmamız sevindirici." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Kolombiya Sağlık Bakanlığı da ülkede Covid-19 taşıyanların sayısının arttığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada biri başkent Bogota'da olmak üzere ülkede 3 yeni vakanın görüldüğü ve sayının 16'ya yükseldiği kaydedildi.
Çin’de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 193’e çıktı.
Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 nedeniyle ülkede son 24 saatte 13 kişi hayatını kaybetti, 11 yeni vaka tespit edildi.
Ülkede salgın nedeniyle yaşanan toplam can kaybı 3 bin 193’e yükselirken, tespit edilen vaka sayısı 3 bin 610’unun durumu ciddi olmak üzere 80 bin 824’e yükseldi.
Şüpheli vaka sayısı 115, müşahade altındaki kişi sayısı 10 bin 879’a gerilerken, bugüne kadar iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 65 bin 541’e çıktı.
Diğer yandan Çin’e gelen yabancı ülke vatandaşlarında tespit edilen Covid-19 vakası 7 artarak, 95’e yükseldi. Çin ana karası dışında Hong Kong’da ise vaka sayısı 137’ye çıktı.