Avustralya'da felaket üstüne felaket: Orman yangınlarının ardından şiddetli sel bekleniyor
Yangın tehdidiyle karşı karşıya kaldıktan saatler sonra, Avustralya'nın birçok kenti sel baskınlarına hazırlanıyor. Orman yangınları bu hafta Victoria'nın Gippsland bölgesinde ve Yeni Güney Galler'in Güney Sahili'nde devam ediyor . Şiddetli yağmurlar yangınların söndürülmesine yardımcı oluyor, ancak sel uyarıları da ardı ardına geldi. Avustralya, küresel ısınmanın hissettiği son yıllarda felaketten felakete sürüklendi.
Avustralya'da Başbakan Anthony Albanese, yaptığı açıklamada, yangınların ve sel tehdidinin, hükümetin "iklim kriziyle mücadeledeki kararlılığının" nedenlerinden olduğunu söyledi.