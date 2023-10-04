Avustralya'da felaket üstüne felaket: Orman yangınlarının ardından şiddetli sel bekleniyor

Yangın tehdidiyle karşı karşıya kaldıktan saatler sonra, Avustralya'nın birçok kenti sel baskınlarına hazırlanıyor. Orman yangınları bu hafta Victoria'nın Gippsland bölgesinde ve Yeni Güney Galler'in Güney Sahili'nde devam ediyor . Şiddetli yağmurlar yangınların söndürülmesine yardımcı oluyor, ancak sel uyarıları da ardı ardına geldi. Avustralya, küresel ısınmanın hissettiği son yıllarda felaketten felakete sürüklendi.

Avustralya'da felaket üstüne felaket: Orman yangınlarının ardından şiddetli sel bekleniyor - 1

Avustralya'da Başbakan Anthony Albanese, yaptığı açıklamada, yangınların ve sel tehdidinin, hükümetin "iklim kriziyle mücadeledeki kararlılığının" nedenlerinden olduğunu söyledi.

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Avustralya'da felaket üstüne felaket: Orman yangınlarının ardından şiddetli sel bekleniyor - 2

Yetkililer, Victoria ve Yeni Güney Galler bölgelerinde devam eden yangınlarla mücadeleyi sürdürdüklerini aktardı.

Avustralya'da felaket üstüne felaket: Orman yangınlarının ardından şiddetli sel bekleniyor - 3

Avustralya'nın zorlu hava koşullarına hazırlık durumunu en üst seviyeye çıkarması gerektiğini belirten Albanese, "Ayrıca burayla ve şimdiki zamanla da ilgilenmemiz gerekiyor." dedi.

Avustralya'da felaket üstüne felaket: Orman yangınlarının ardından şiddetli sel bekleniyor - 4

Gippsland'da bir eve zarar veren iki yangının yanı sıra Yeni Güney Galler’de çıkan yangında birkaç evin tahrip olduğu yetkililerce doğrulandı.

Avustralya'da felaket üstüne felaket: Orman yangınlarının ardından şiddetli sel bekleniyor - 5

Albanese, en az üç evin yangından zarar gördüğü Yeni Güney Galler'i, Eyalet Başbakanı Chris Minns ile ziyaret etti.

Avustralya'da felaket üstüne felaket: Orman yangınlarının ardından şiddetli sel bekleniyor - 6

Her iki eyaletteki yangınlarda yaklaşık 25 bin hektarlık alan kül oldu.

Avustralya'da felaket üstüne felaket: Orman yangınlarının ardından şiddetli sel bekleniyor - 7

SEL BASKINLARINA KARŞI HAZIRLIKLI OLUN UYARISI

Avustralya'da yangın söndürme çalışmaları devam ederken ülkenin güneydoğusunda şiddetli yağışlar sürüyor ve yetkililer su taşkınlarına karşı hazırlıklı olunması konusunda uyarıda bulundu.

Avustralya'da felaket üstüne felaket: Orman yangınlarının ardından şiddetli sel bekleniyor - 8

Victoria Eyaleti Acil Durum Hizmetlerinden yapılan açıklamada, bölge sakinlerine "Sel esnasında araç kullanmayın, bu vereceğiniz son karar olabilir." uyarısı yapıldı.

Avustralya'da felaket üstüne felaket: Orman yangınlarının ardından şiddetli sel bekleniyor - 9
Avustralya'da felaket üstüne felaket: Orman yangınlarının ardından şiddetli sel bekleniyor - 10
Avustralya'da felaket üstüne felaket: Orman yangınlarının ardından şiddetli sel bekleniyor - 11
Avustralya'da felaket üstüne felaket: Orman yangınlarının ardından şiddetli sel bekleniyor - 12
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