Avustralya’da sel alarmı: Binlerce kişiye “yüksek yerlere taşının” uyarısı
Avusturalya’nın Queensland eyaletinde etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle yetkililer, binlerce kişiye yüksek yerlere taşınmaları yönünde uyarıda bulundu.
Avustralya’nın Queensland eyaletini sel vurdu. Queensland yetkilileri, şiddetli yağışların eyaletin başkenti Brisbane'in kuzeyinde bulunan ve yaklaşık 170 bin kişinin yaşadığı turizm merkezi Cairns kentindeki bazı noktalarda sel baskınlarına neden olduğunu söyledi.