Avustralya'da sel: Uçaklar sular altında kaldı

Queensland Başbakanı Steven Miles, yaptığı açıklamada, yaşanan doğal afeti "hatırlayabildiğinin en kötüsü" olarak nitelendirdi.



Miles, içme suyu, kanalizasyon, elektrik, telekomünikasyon ve ulaşım konularında endişe duyduklarını ve hava desteği alamadıklarını ifade etti.