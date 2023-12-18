Avustralya'da sel: Uçaklar sular altında kaldı
Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Queensland eyaletinde meydana gelen selin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 300'den fazla kişinin kurtarıldığı bildirildi. Hava alanında da suların yükselmesi sonucu bazı uçaklar sular altında kaldı.
Queensland Emniyet Müdürü Katarina Carroll, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan selin fazlasıyla yıkıcı olduğunu belirtti.
Carroll, arama kurtarma ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında dün gece 300'den fazla kişiyi kurtardıklarını ve zorlu bir akşam geçirdiklerini dile getirdi.