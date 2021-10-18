Avustralya'daki koalalara klamidya aşısı yapılacak: Körlüğe ve kısırlığa neden oluyor

KISIRLIĞA VE KÖRLÜĞE NEDEN OLUYOR

İnsanlarda da görülen ve vinsel bir yolla nuşan klamidya Avustralya'da klamidyalar arasında büyük bir tehdit oluşturuyor.

Avustralya Hayvanat Bahçesi Yaban Hayatı Hastanesi'nden veteriner Amber Gillett, "Bu hastalık görme yetisinin zayıflamasına neden olan konjonktivite ve mesane enfeksiyonlarına neden oluyor. Bezen de kısırlığa neden oluyor” diye konuştu.