Avustralya'daki koalalara klamidya aşısı yapılacak: Körlüğe ve kısırlığa neden oluyor

Haberler - ntv.com.tr 18.10.2021 - 17:00
İnsanlarda da görülen ve vinsel bir yolla nuşan klamidya Avustralya'da klamidyalar arasında büyük bir tehdit oluşturuyor.
Avustralya Hayvanat Bahçesi Yaban Hayatı Hastanesi'nden veteriner Amber Gillett, "Bu hastalık görme yetisinin zayıflamasına neden olan konjonktivite ve mesane enfeksiyonlarına neden oluyor. Bezen de kısırlığa neden oluyor” diye konuştu.
Araştırmacılar, annelerden yeni doğan bebeklerine geçebilen bakteriyel hastalığın da körlüğe neden olabileceği konusunda da uyardı.
Bununla birlikte koalaları aşılama çalışması kapsamında hayvanlara birer doz aşı uygulanacak. Koalalara doğa salınmadan önce mikroçip takılacak.
Diğer taraftan, birçok durumda klamidya antibiyotiklerle tedavi edilebilmesine rağmen, araştırmacılar aşının hayvanların hayatta kalmasını ve üremesini iyileştirmeye yardımcı olacağını aktardı.
Aşı kampanyasına liderlik eden Sunshine Coast Üniversitesi'nde mikrobiyoloji profesörü Peter Timms, "Bu aşı, hayvanların her birine doğrudan fayda sağlayacak olsa da, deneme,aşılamanın sağladığı korumaya da odaklanacak" dedi.
Öte yandan, koala popülasyonlarının tahminleri, vahşi doğada sayılması zor olduğundan değişkenlik gösteriyor.
Queensland Üniversitesi tarafından 2016 yılında yapılan bir araştırma, Avustralya'da yaklaşık 330 bin koala kaldığını hesapladı.