Babasına kulak asmadı: Tüm ülke corona virüsle mücadele ederken Ivanka Trump tatile gitti

Sahip olduğu 650 bine yakın yeni tip corona virüs (Covid-19) vakası ve 28 bini aşkın ölümle pandeminin merkezi haline gelen ABD’de, salgınla mücadele için tedbirler artarken, Başkan Donald Trump’a yönelik eleştirilerin de şiddeti yükseliyor. Bununla birlikte, başkanın kızı Ivanka Trump’ın eşi Jared Kushner ile birlikte babasının corona virüs tavsiyelerine uymayarak şehir dışına çıktığı ve federal kuralları ihlal ettiği öne sürüldü.

ntv.com.tr 16.04.2020 - 16:33 | Son Güncelleme : 16.04.2020 - 16:40

ABD Başbakanı Donald Trump kızı ve Beyaz Saray Danışmanı Ivanka Trump, corona virüsün merkezi haline gelen ABD’de karantina kurallarını hiçe sayarak Yahudiler tarafından kutlanan Hamursuz Bayramı için Washington’dan New Jersey’e yolculuk yaptığı iddia edildi.

New York Times’In haberine göre, Ivanka Trump, eşi Jared Kushner ve  üç çocuyla birlikte 8 Nisan’da Hamur Bayramı için New Jersey'e giderek kendi tavsiyesini ve babasının federal corona virüs kurallarını göz ardı etmekle suçlanıyor.

"320 KİLOMETRE YOLCULUK YAPTI"

Bayram tatilinin ilk günü New Jersey’deki Trump Ulusal Golf Kulübü Bedminster'e giden Ivanka Trump, 320 kilometrelik bir yolculuk yaptı. Gazeteye konuşan kaynaklar, 38 yaşındaki danışmanın 8 Nisan'dan sonra da Bedminster'da kaldığını,  telefon ve görüntülü görüşme üzerinden çalışmaya devam ettiğini öne sürdü.

KENDİ SÖZLERİYLE DE ÇELİŞTİ

Ancak, Ivanka Trump’ın yolculuğu  sadece federal tavsiyeye değil, kendi sözleriyle de ters düşüyor. Trump, 30 Mart'ta yayınlanan  sosyal medya paylaşımlarında ve “Lütfen, evde kalın. Sosyal mesafenin hayat kurtardığını unutmayın” demişti.

Pazartesi günü yayınlanan bir diğer Instagram paylaşımda ise Ivanka Trump ve kızı Arabella'nın ev yapımı yüz maskeleri giydiği ve insanlara ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nin önergelerini izlemesini  tavsiye ettiği görülüyor.

Beyaz Saray, 16 Mart'ta " Başkan’ın Corona Virüs Tavsiyeleri" adı altında bir kılavuz yayımlayarak Amerikalıların 'alışveriş gezileri ve sosyal ziyaretler' gibi 'isteğe bağlı seyahatlerden kaçınmalarını istedi.

ABD'NİN BAŞKENTİNDE EVDE KALMA EMRİ

Öte yandan, ABD'nin başkenti Washington DC, Başkan’ının kızının New Jersey'ye yolculuk yaptığı iddia edilmeden önce, 1 Nisan'dan itibaren önemli faaliyetler gerçekleştirmedikleri sürece tüm sakinler için evde kalma emri çıkardı. New Jersey’de de  üç eyalet bölgesinde evde kalma kararı alındı ve eyalet liderleri 21 Mart'ta konut sakinlerine temel gıda ve tıbbi yardım almadığı sürece evlerini terk etmemelerini istedi.

Gazetede Hamursuz Bayramı’nın sonrasında Jared Kushner'ın Washington DC'ye döndüğü ve Beyaz Saray Corona virus Görev Gücü'nde yer aldığı belirtildi. Kushner’ın, karantinanın ardından ABD'yi yeniden hayata döndürmeyi amaçlayan bir strateji üzerinde çalışan konseyin üyesi olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray, Ivanka Trump ve Jared Kushner hakkındaki iddialara ilişkin henüz yorum yapmadı.

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