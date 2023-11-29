Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri ortaya çıktı

BABA VANGA KİMDİR?

Baba Vanga 1911'de Bulgaristan'da küçük bir köyde doğdu ve 12 yaşında bir kasırga sırasında görme yetisini kaybetti. Baba Vanga, körlüğüne rağmen, gelecekteki olayları tahmin etmek için inanılmaz bir yetenek geliştirdi. Baba Vanga, yaşamı boyunca, küresel olayları şaşırtıcı bir doğrulukla tahmin etme yeteneği nedeniyle “Balkanların Nostradamus'u” olarak tanındı.