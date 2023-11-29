Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri ortaya çıktı
Balkanların Nostradamus'u olarak da bilinen ve kehanetlerinin büyük bir kısmı gerçekleşen Baba Vanga'nın 2024 yılına ilişkin öngörüleri bir kez daha gündem oldu. ABD'deki 11 Eylül terör saldırılarını, DAEŞ'in ortaya çıkışını ve Brexit'i öngören Vanga, 2024 yılı için de bir çok kehanette bulunmuştu.
Son yıllarda kehanetleri sık sık konuşulan Baba Vanga’nın 2024 kehanetleri yeni yıla kısa bir süre kala gündeme geldi. Barack Obama’nın ABD Başkanı seçilmesini, Covid-19 salgınını, Kursk faciasını ve 2022 yılında yaşanan su krizini tahmin eden Baba Vanga, hayattayken birçok siyasi ve ünlü isim tarafından ziyaret edilmişti. İşte Baba Vanga’nın 2024 yılı için kehanetleri…