Bangladeş'te muson felaketi: 9 can kaybı

Muson yağmurlarının etkilediği Bangladeş'te yıldırım isabet eden 9 kişi hayatını kaybetti.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.06.2022 - 01:36 | Son Güncelleme : 18.06.2022 - 02:07

Bangladeş'te muson felaketi: 9 can kaybı - 1

Bangladeş'te muson yağmurları hayatı olumsuz etkiledi.

Bangladeş'te muson felaketi: 9 can kaybı - 2

Ülkenin kuzeydoğusundaki Sunamganj ve Sylhet bölgelerinde etkili olan muson yağmurları nedeniyle büyük çaplı seller meydana geldi.

Bangladeş'te muson felaketi: 9 can kaybı - 3

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Muson yağmurları ve seller nedeniyle Sunamganj ve Sylhet'te yüz binlerce kişi mahsur kalırken, bölgede yıldırım isabet eden 9 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'te muson felaketi: 9 can kaybı - 4

yetkilileri, 24 saat içerisinde bölgede aşırı yağışlar ve sellerin etkisini artıracağı tahmininde bulunurken, arama kurtarma ve acil yardım çalışmaları için bölgeye asker konuşlandırıldı.

Bangladeş'te muson felaketi: 9 can kaybı - 5

Elektrik hatlarının hasar gördüğü Sunamganj ve Sylhet'te elektrik hizmeti verilemiyor.

Bangladeş'te muson felaketi: 9 can kaybı - 6

Sylhet'teki Osmani Havalimanı, pistlerin sular altında kalması nedeniyle uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

Bangladeş'te muson felaketi: 9 can kaybı - 7
Bangladeş'te muson felaketi: 9 can kaybı - 8
Bangladeş'te muson felaketi: 9 can kaybı - 9
Bangladeş'te muson felaketi: 9 can kaybı - 10
Bangladeş'te muson felaketi: 9 can kaybı - 11
Bangladeş'te muson felaketi: 9 can kaybı - 12
Bangladeş'te muson felaketi: 9 can kaybı - 13

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER