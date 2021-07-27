Başarı hikayesi: Butan yetişkin nüfusunun yüzde 85'inden fazlasını tam olarak aşıladı

Güney Asya ülkesi Butan, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ​​tarafından “başarı hikayesi” olarak nitelendirilen hızlı bir kampanya ile uygun nüfusunun çoğunu bir hafta içinde ikinci doz Covid-19 aşılarıyla aşıladı. Uzak Himalaya krallığında geçen hafta 454 bin dozdan fazla aşı yapıldı. Bu rakam, ülkenin 530 bin olan yetişkin nüfusunun yüzde 85'inden fazlasına denk geliyor.

ntv.com.tr - AFP 27.07.2021 - 11:27 | Son Güncelleme : 27.07.2021 - 11:36

Başarı hikayesi: Butan yetişkin nüfusunun yüzde 85'inden fazlasını tam olarak aşıladı - 1
Butan, yetişkin nüfusunun yüzde 85'inden fazlasını bir hafta içinde Covid-19'a karşı tam olarak aşıladı.
Başarı hikayesi: Butan yetişkin nüfusunun yüzde 85'inden fazlasını tam olarak aşıladı - 2

UNICEF’in Butan temsilcisi Will Parks, iddialı aşılama girişiminin "Butan için büyük bir başarı öyküsü" olduğunu söyledi.

Başarı hikayesi: Butan yetişkin nüfusunun yüzde 85'inden fazlasını tam olarak aşıladı - 3

Parks, "Aşı fazlası olan ülkelerin şimdiye kadar aşı yapılmayan ülkelere bağışta bulunduğu bir dünyaya ihtiyacımız var. Dünyanın öğrenebileceğini umduğum bir şey varsa, Butan gibi çok az doktor ve  hemşirenin bulunduğu, ancak gerçekten kararlı bir kralın olduğu bir ülkede tüm ülkeyi aşılamanın imkansız olmadığı” dedi.

Başarı hikayesi: Butan yetişkin nüfusunun yüzde 85'inden fazlasını tam olarak aşıladı - 4

DÜNYAYA AŞI PAYLAŞMALARI ÇAĞRISINDA BULUNDU

Öte yandan Butan, Nepal, Bangladeş ve Hindistan gibi komşu ülke enfeksiyonlardaki büyük yerel artış nedeniyle aşı tedariği durmadan önce, Mart ayı sonlarında ve Nisan ayı başlarında Hindistan tarafından bağışlanan 550 bin doz AstraZeneca aşısının çoğunu hızla tüketmişti.

Başarı hikayesi: Butan yetişkin nüfusunun yüzde 85'inden fazlasını tam olarak aşıladı - 5

Birinci ve ikinci dozlar arasında büyüyen bir zaman farkıyla karşı karşıya kalan Butan, bağışlar için bir kampanya başlattı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)  tarafından desteklenen Covax aracılığıyla bağışlanan yarım milyon Moderna dozu ve Danimarka'dan 250 bin doz AstraZeneca aşısı ülkeye Temmuz ortasında geldi.

Başarı hikayesi: Butan yetişkin nüfusunun yüzde 85'inden fazlasını tam olarak aşıladı - 6

400 BİNDEN DAHA FAZLA DOZ GELECEK

Bununla birlikte ülkeye Hırvatistan, Bulgaristan, Çin ve diğer birçok ülkeden  400 bin dozdan daha fazla AstraZeneca, Pfizer/BioNTech ve Sinopharm aşısının da ulaşması bekleniyor.

Başarı hikayesi: Butan yetişkin nüfusunun yüzde 85'inden fazlasını tam olarak aşıladı - 7

ŞİMDİYE KADAR YALNIZCA İKİ ÖLÜM BİLDİRDİ

Öte yandan Butan, aşı çağrısı  sayesinde,  Hindistan'ın aşı ihracatını askıya almasından da etkilenen diğer Güney Asya ülkelerinin aksine, şu ana kadar 2 bin 500'ün altında Covid-19 enfeksiyonu ve iki ölüm bildirdi.

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