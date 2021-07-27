Başarı hikayesi: Butan yetişkin nüfusunun yüzde 85'inden fazlasını tam olarak aşıladı

ntv.com.tr - AFP 27.07.2021 - 11:27 | Son Güncelleme : 27.07.2021 - 11:36
UNICEF’in Butan temsilcisi Will Parks, iddialı aşılama girişiminin "Butan için büyük bir başarı öyküsü" olduğunu söyledi.
Parks, "Aşı fazlası olan ülkelerin şimdiye kadar aşı yapılmayan ülkelere bağışta bulunduğu bir dünyaya ihtiyacımız var. Dünyanın öğrenebileceğini umduğum bir şey varsa, Butan gibi çok az doktor ve hemşirenin bulunduğu, ancak gerçekten kararlı bir kralın olduğu bir ülkede tüm ülkeyi aşılamanın imkansız olmadığı” dedi.
Öte yandan Butan, Nepal, Bangladeş ve Hindistan gibi komşu ülke enfeksiyonlardaki büyük yerel artış nedeniyle aşı tedariği durmadan önce, Mart ayı sonlarında ve Nisan ayı başlarında Hindistan tarafından bağışlanan 550 bin doz AstraZeneca aşısının çoğunu hızla tüketmişti.
Birinci ve ikinci dozlar arasında büyüyen bir zaman farkıyla karşı karşıya kalan Butan, bağışlar için bir kampanya başlattı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından desteklenen Covax aracılığıyla bağışlanan yarım milyon Moderna dozu ve Danimarka'dan 250 bin doz AstraZeneca aşısı ülkeye Temmuz ortasında geldi.
Bununla birlikte ülkeye Hırvatistan, Bulgaristan, Çin ve diğer birçok ülkeden 400 bin dozdan daha fazla AstraZeneca, Pfizer/BioNTech ve Sinopharm aşısının da ulaşması bekleniyor.