Başarı hikayesi: Butan yetişkin nüfusunun yüzde 85'inden fazlasını tam olarak aşıladı

Parks, "Aşı fazlası olan ülkelerin şimdiye kadar aşı yapılmayan ülkelere bağışta bulunduğu bir dünyaya ihtiyacımız var. Dünyanın öğrenebileceğini umduğum bir şey varsa, Butan gibi çok az doktor ve hemşirenin bulunduğu, ancak gerçekten kararlı bir kralın olduğu bir ülkede tüm ülkeyi aşılamanın imkansız olmadığı” dedi.