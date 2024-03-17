Başkent çetelerin elinde: Haiti'den çıkış bileti 10 bin dolar!
Haiti'de hükümet kontrolü kaybetti, sokaklar çetelerin eline geçti. Polis düzeni sağlamak için operasyon başlattı ancak başkent çetelerin ablukası altında. Günlerdir gıda ve yakıt girmeyen şehirde siviller için hayat giderek zorlaşıyor. Haitili zenginler ise helikopterlerle ülkeyi terk ediyor.
Ada ülkesi Haiti'de başkentin kontrolü büyük oranda çetelerin kontrolüne geçti. İktidar boşluğu yaşanan ülkede polis, mahalle mahalle operasyonlar düzenleyerek kontrolü geri almaya çalışıyor.