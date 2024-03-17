imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Başkent çetelerin elinde: Haiti'den çıkış bileti 10 bin dolar!

Haiti'de hükümet kontrolü kaybetti, sokaklar çetelerin eline geçti. Polis düzeni sağlamak için operasyon başlattı ancak başkent çetelerin ablukası altında. Günlerdir gıda ve yakıt girmeyen şehirde siviller için hayat giderek zorlaşıyor. Haitili zenginler ise helikopterlerle ülkeyi terk ediyor.

Başkent çetelerin elinde: Haiti'den çıkış bileti 10 bin dolar! - 1

Ada ülkesi Haiti'de başkentin kontrolü büyük oranda çetelerin kontrolüne geçti. İktidar boşluğu yaşanan ülkede polis, mahalle mahalle operasyonlar düzenleyerek kontrolü geri almaya çalışıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Başkent çetelerin elinde: Haiti'den çıkış bileti 10 bin dolar! - 2

Birleşmiş Milletlere göre şehrin yüzde 80'i çetelerin kontrolünde. Rakip çetelerin ilk kez polise karşı işbirliği yaptığı, bunun şartları zorlaştırdığı belirtildi.

Başkent çetelerin elinde: Haiti'den çıkış bileti 10 bin dolar! - 3

Kentte siviller artık nadiren sokağa çıkıyor. Caddeler boşaldı, silah sesleri dışında şehrin gürültüsü kayboldu.

Başkent çetelerin elinde: Haiti'den çıkış bileti 10 bin dolar! - 4

Ana yolların tümü çeteler tarafından kapatılmış durumda. Limana da erişim kesildi, şehre günlerdir mal taşınmıyor.

Başkent çetelerin elinde: Haiti'den çıkış bileti 10 bin dolar! - 5

Gıda ve benzin bulmak giderek zorlaşıyor, fiyatlarsa her geçen gün artıyor. Kentteki hastanelerde de kan stoğunun tükenmek üzere olduğu açıklandı.

Başkent çetelerin elinde: Haiti'den çıkış bileti 10 bin dolar! - 6

Birleşmiş Milletler gıda tedariki için komşu Dominik'ten bir hava köprüsü kurmaya çalışıyor. Parası olanlar için ise durum biraz farklı. Haitili zenginler, özel helikopter seferleriyle kentten ayrılıyor.

Başkent çetelerin elinde: Haiti'den çıkış bileti 10 bin dolar! - 7

Amerikan CNN televizyonu Haitili helikopter pilotlarıyla konuştu, haberde uçuş için bekleme listesinde yüzlerce kişi olduğu belirtildi. Helikopterde tek bir koltuğun fiyatı 10 bin dolara kadar çıkabiliyor.

Başkent çetelerin elinde: Haiti'den çıkış bileti 10 bin dolar! - 8
DAHA FAZLA GÖSTER