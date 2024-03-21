Batı'da siyahilere karşı ırkçılık artıyor
Bugün Uluslararası Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Günü anacak araştırmalara göre Batı ülkelerinde siyahilere yönelik ırkçılık her geçen gün artıyor. ABD'de yaklaşık her 10 siyahiden 8'i ırkçılığa maruz kalırken, Almanya'da da benzer şekilde siyahilerin yüzde 77'si ırklarından ötürü ayrımcılıkla karşılaşıyor. Peki 1966'dan bu yana 21 Mart'ta kutlanan Uluslararası Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Günü nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır?
ABD'de yaklaşık her 10 siyahiden 8'i ırkçılığa maruz kalırken, Almanya'da da benzer şekilde siyahilerin yüzde 77'si ırklarından ötürü ayrımcılıkla karşılaşıyor.
ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinde ayrımcılığın önlenmesine yönelik arayışlara rağmen kurumsal ve bireysel ırkçılık artmaya devam ediyor.