Batı'da siyahilere karşı ırkçılık artıyor

ULUSLARARASI IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI GÜNÜ

21 Mart 1960'ta Güney Afrika’da apartheid yasalarını protesto etmek isteyen göstericilere polis tarafından açılan ateşte 69 kişinin yaşamını yitirmesinden ötürü 21 Mart, 1966'dan bu yana "Uluslararası Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Günü" olarak anılıyor.



Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 1965'te kabul ettiği "Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme" şimdiye dek 88 ülke tarafından imzalanırken, BM çatısı altındaki Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için çalışıyor.



Batı ülkelerinde sömürgecilik döneminden bu yana özellikle siyahilere ve beyaz olmayan etnik gruplara yönelik sergilenen ayrımcı tutum, bugün hukuki engellerin çoğu kaldırılmış olsa da toplumun tüm katmanlarında devam ediyor.



ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinde ayrımcılığı en fazla yaşayan grupların başında siyahiler geliyor.