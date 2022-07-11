Bayraktar TB2 İngiliz basınında: Kimse böyle bir dünya markasının Türkiye'den çıkacağını düşünmedi

Haberler - ntv.com.tr 11.07.2022 - 15:37
İngiliz The Telegraph gazetesinin Rus muhabiri Nataliya Vasilyeva, Bayraktar TB2’nin İstanbul’da üretildiği fabrikayı ziyaret etti ve Türk yapımı drone’un başarısını yazdı.
“Bir motorbottan daha büyük olmayan kül grisi drone, yüzlerce hareketli mühendisle dolu devasa bir alanın ortasında oturuyor. Ukrayna'ya Rus ordusuna karşı en belirleyici zaferlerinden bazılarını sağlayan silaha takılmak üzere hazırlanan kanatlar odanın etrafına yan yana yığılıyor” diyen Vasilyeva, fabrikada güvenlik kurallarının oldukça sıkı olduğunu bildirdi.
Gazeteci, çalışanların casusluğu önlemek adına cep telefonlarını kapıdan girişte teslim ettiğini, ancak fotoğrafçı Yasin Akgül'ün TB2'yi belirli bir açıdan çekmesine izin verildiğini söyledi.
Bununla birlikte, Baykar Teknoloji'yi on yıldan kısa bir sürede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 42 yaşındaki damadı Selçuk Bayraktar getirdi.
Yetenekli bir mühendislik i olan Bayraktar, Pensilvanya Üniversitesi ve MIT'de insansız hava araçları (İHA) alanında yüksek lisans yaptı. 2007 yılında, babası tarafından birkaç on yıl önce kurulan Baykar şirketinin teknolojiden sorumlu başkanı oldu.
Vasilyeva ile konuşan Bayraktar, “O zamanlar böyle bir dünya markası olacak bir teknoloji şirketinin Türkiye'den çıkacağını kimse düşünmemişti. Kebap? Evet. Ama uçak? Hayır" dedi.
Diğer taraftan, 12 metre kanat açıklığına sahip Bayraktar TB2 , dört lazer güdümlü bomba taşıyabiliyor. Bayraktar TB2, Rusya'nın Ukrayna’nın başkenti Kiev'deki ilerlemesini durdurduğu ve başkente doğru ilerleyen tankları vurduğu için itibar kazandı.
Aynı zamanda, Ukraynalılar Bayraktar TB2’nin Youtube'da milyonlarca kez izlenen popüler bir şarkını da yaptı.
Vasilyeva, Bayraktar’ın savaş hakkındaki görüşlerini gizlemediğini belirterek, iş insanın şu sözlerine yer verdi:
"Keşke dünyada hiç silahımız olmasaydı ama birinin senden 100 kat daha fazla silahı varsa ve dahası sadece seni öldürmekle kalmıyorlar, sana tecavüz edip işkence ediyorlarsa burada bir şeyler yapmak zorundasın. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları düpedüz yanlıştır."
Bayraktar, ayrıca drone yaparken kâr amacı gütmediğini vurfuladı. Bayraktar amacının; merhum babası, kardeşi ve 70 yaşında hala çalışan annesiyle paylaştığı bir misyon olan"Türkiye'yi bağımsız ve güçlü kılmak için yüksek teknolojili havacılığı geliştirmek” olduğunu söyledi.
Öte yandan, TB2 insansız hava araçları, Azerbaycan'ın 2020'de Ermeni güçlerini yenilgiye uğratmasının anahtarı oldu ve Dağlık Karabağ'ın ayrılıkçı yerleşim bölgesi üzerinde uzun süredir devam eden çatışmanın alevlenmesine son verdi.
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, geçen ay yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun savaşın başlamasından bu yana yaklaşık 50 Bayraktar TB2 aldığını ve yakın gelecekte "birkaç düzine daha" teslim edilmesinin beklendiğini söyledi.