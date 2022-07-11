Bayraktar TB2 İngiliz basınında: Kimse böyle bir dünya markasının Türkiye'den çıkacağını düşünmedi

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ilerlemesini engelleyen ve savaşın seyrini düşen Bayraktar TB2 drone'ları İngiliz basınında manşet oldu. Baykar Teknoloji'nin İstanbul'daki fabrikasını ziyaret eden Telegraph gazetesi muhabiri Selçuk Bayraktar'ın dünya çapındaki başarısından övgüyle bahsetti. Gazeteye açıklamalarda bulunan Bayraktar, "Böyle bir dünya markası olacak bir teknoloji şirketinin Türkiye'den çıkacağını kimse düşünmemişti. Kebap? Evet. Ama uçak? Hayır" diye konuştu.

Haberler - ntv.com.tr 11.07.2022 - 15:37

Bayraktar TB2 İngiliz basınında: Kimse böyle bir dünya markasının Türkiye'den çıkacağını düşünmedi - 1

İngiliz The Telegraph gazetesinin Rus muhabiri Nataliya Vasilyeva, Bayraktar TB2’nin İstanbul’da üretildiği fabrikayı ziyaret etti ve Türk yapımı drone’un başarısını yazdı.

Bayraktar TB2 İngiliz basınında: Kimse böyle bir dünya markasının Türkiye'den çıkacağını düşünmedi - 2

“Bir motorbottan daha büyük olmayan kül grisi drone, yüzlerce hareketli mühendisle dolu devasa bir alanın ortasında oturuyor. 'ya Rus ordusuna karşı en belirleyici zaferlerinden bazılarını sağlayan silaha takılmak üzere hazırlanan kanatlar odanın etrafına yan yana yığılıyor” diyen Vasilyeva, fabrikada güvenlik kurallarının oldukça sıkı olduğunu bildirdi.

Bayraktar TB2 İngiliz basınında: Kimse böyle bir dünya markasının Türkiye'den çıkacağını düşünmedi - 3

Gazeteci, çalışanların casusluğu önlemek adına cep telefonlarını kapıdan girişte teslim ettiğini, ancak fotoğrafçı Yasin Akgül'ün TB2'yi belirli bir açıdan çekmesine izin verildiğini söyledi.

Bayraktar TB2 İngiliz basınında: Kimse böyle bir dünya markasının Türkiye'den çıkacağını düşünmedi - 4

SELÇUK BAYRAKTAR HAKKINDA

Bununla birlikte, Baykar Teknoloji'yi on yıldan kısa bir sürede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 42 yaşındaki damadı getirdi.

Bayraktar TB2 İngiliz basınında: Kimse böyle bir dünya markasının Türkiye'den çıkacağını düşünmedi - 5

Yetenekli bir mühendislik i olan Bayraktar, Pensilvanya Üniversitesi ve MIT'de insansız hava araçları (İHA) alanında yüksek lisans yaptı. 2007 yılında, babası tarafından birkaç on yıl önce kurulan Baykar şirketinin teknolojiden sorumlu başkanı oldu.

Bayraktar TB2 İngiliz basınında: Kimse böyle bir dünya markasının Türkiye'den çıkacağını düşünmedi - 6

"KEBAP? EVET. UÇAK? HAYIR"

Vasilyeva ile konuşan Bayraktar, “O zamanlar böyle bir dünya markası olacak bir teknoloji şirketinin Türkiye'den çıkacağını kimse düşünmemişti. Kebap? Evet. Ama uçak? Hayır" dedi.

Bayraktar TB2 İngiliz basınında: Kimse böyle bir dünya markasının Türkiye'den çıkacağını düşünmedi - 7

SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Diğer taraftan, 12 metre kanat açıklığına sahip Bayraktar TB2 , dört lazer güdümlü bomba taşıyabiliyor. Bayraktar TB2, Rusya'nın Ukrayna’nın başkenti Kiev'deki ilerlemesini durdurduğu ve başkente doğru ilerleyen tankları vurduğu için itibar kazandı.

Aynı zamanda, Ukraynalılar Bayraktar TB2’nin Youtube'da milyonlarca kez izlenen popüler bir şarkını da yaptı.

Bayraktar TB2 İngiliz basınında: Kimse böyle bir dünya markasının Türkiye'den çıkacağını düşünmedi - 8

Vasilyeva, Bayraktar’ın savaş hakkındaki görüşlerini gizlemediğini belirterek, iş insanın şu sözlerine yer verdi:

"Keşke dünyada hiç silahımız olmasaydı ama birinin senden 100 kat daha fazla silahı varsa ve dahası sadece seni öldürmekle kalmıyorlar, sana tecavüz edip işkence ediyorlarsa burada bir şeyler yapmak zorundasın. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları düpedüz yanlıştır."

Bayraktar TB2 İngiliz basınında: Kimse böyle bir dünya markasının Türkiye'den çıkacağını düşünmedi - 9

Bayraktar, ayrıca drone yaparken kâr amacı gütmediğini vurfuladı. Bayraktar amacının; merhum babası, kardeşi ve 70 yaşında hala çalışan annesiyle paylaştığı bir misyon olan"Türkiye'yi bağımsız ve güçlü kılmak için  yüksek teknolojili havacılığı geliştirmek” olduğunu söyledi.

Bayraktar TB2 İngiliz basınında: Kimse böyle bir dünya markasının Türkiye'den çıkacağını düşünmedi - 10

DAĞLIK KARABAĞ'DAKİ ÇATIŞMAYA SON VERDİ

Öte yandan, TB2 insansız hava araçları, Azerbaycan'ın 2020'de Ermeni güçlerini yenilgiye uğratmasının anahtarı oldu ve Dağlık Karabağ'ın ayrılıkçı yerleşim bölgesi üzerinde uzun süredir devam eden çatışmanın alevlenmesine son verdi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, geçen ay yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun savaşın başlamasından bu yana yaklaşık 50 Bayraktar TB2 aldığını ve yakın gelecekte "birkaç düzine daha" teslim edilmesinin beklendiğini söyledi.

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