Bayraktar TB2 İngiliz basınında: Kimse böyle bir dünya markasının Türkiye'den çıkacağını düşünmedi

Vasilyeva, Bayraktar’ın savaş hakkındaki görüşlerini gizlemediğini belirterek, iş insanın şu sözlerine yer verdi:



"Keşke dünyada hiç silahımız olmasaydı ama birinin senden 100 kat daha fazla silahı varsa ve dahası sadece seni öldürmekle kalmıyorlar, sana tecavüz edip işkence ediyorlarsa burada bir şeyler yapmak zorundasın. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları düpedüz yanlıştır."