Bazı ülkeler maske takarken diğerleri niçin takmıyor?

SARS MASKE KULLANIMINI NASIL ETKİLEDİ?

Doğu Asya kültürlerinde hasta olduğunu düşünenler günlük hayatlarında maske takmayı tercih ediyor. Özellikle grip mevsimlerinde sokakta maskeli insan görmek çok yaygın. Bu ülkelerde maske kullanma geneleğinin bulaşıcı hastalıklarla bağlantısı da var.

Corona virüsün başka bir tipi SARS 2003 yılında bölgede çok etkili oldu. Daha öldürücü olan SARS virüsü özellikle Hong Kong'da çok insanın ölümüne neden oldu. Bu nedenle özellikle Hong Kong'da bulaşıcı hastalıklardan korunmak için maske günlük hayatın bir parçası haline getirilmeye çalışılıyor.

Güney Doğu Asya'da büyük şehirlerde hava kirliliğinden korunmak için de maske kullanımı yaygın.



Yeni tip corona virüs (Covid-19) ortaya çıktığında en sıkı önlemleri alan ülkelerden biri Singapur oldu. Singapur, sağlık çalışanlarının sıkıntı yaşamaması için halktan maske kullanmamalarını talep etti. Halk hükümetin bu çağrısına uydu.