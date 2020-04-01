Bazı ülkeler maske takarken diğerleri niçin takmıyor?

01.04.2020 - 11:27 | Son Güncelleme : 01.04.2020 - 11:28
MUSTAFA KARAKUS/ntv.com.tr
Çin'in Wuhan kentinde ilk görüldüğünden bu yana yeni tip corona virüs (Covid-19) 42 binden fazla can aldı. Şimdiye kadar virüs 860 bin kişiye de bulaştı. ABD Başkanı Donald Trump sadece ülkesinde 250 bine kadar insanın yaşamını yitireceği uyarısında bulundu.
Corona virüsle mücadelede ülkeden ülkeye değişiklikler görülüyor. Virüsten korunmanın en önemli araçlarından biri de maske. Özellikle Çin, Japonya, Güney Kore ve diğer birçok Asya ülkesinde insanlar maske takmadan sokağa adım atmazken, Türkiye dahil Batı ülkelerinde maske olmadan sokağa çıkan milyonlarca insan var. Çekya ve Slovakya dışarı çıkarken maske kullanımını zorunlu hale getirdi.
Doğu Asya kültürlerinde hasta olduğunu düşünenler günlük hayatlarında maske takmayı tercih ediyor. Özellikle grip mevsimlerinde sokakta maskeli insan görmek çok yaygın. Bu ülkelerde maske kullanma geneleğinin bulaşıcı hastalıklarla bağlantısı da var.
Corona virüsün başka bir tipi SARS 2003 yılında bölgede çok etkili oldu. Daha öldürücü olan SARS virüsü özellikle Hong Kong'da çok insanın ölümüne neden oldu. Bu nedenle özellikle Hong Kong'da bulaşıcı hastalıklardan korunmak için maske günlük hayatın bir parçası haline getirilmeye çalışılıyor.
Güney Doğu Asya'da büyük şehirlerde hava kirliliğinden korunmak için de maske kullanımı yaygın.
Yeni tip corona virüs (Covid-19) ortaya çıktığında en sıkı önlemleri alan ülkelerden biri Singapur oldu. Singapur, sağlık çalışanlarının sıkıntı yaşamaması için halktan maske kullanmamalarını talep etti. Halk hükümetin bu çağrısına uydu.
Hong Kong'da gazeteler Batı ülkelerinden fotoğraflarla maske takmayanları teşhir ederken, ülkede yaşayan yabancı ve turistlere adeta gözdağı veriyor. Maske kullanımındaki ayrımcılık çift taraflı işliyor.
Batı ülkelerinde de, günlük hayatta genellikle Asya kökenliler maske kullanıyor. Özellikle Amerika ve diğer bazı Batılı ülkelerde Asya kökenliler virüs bulaştırdıkları gerekçesiyle günlük hayatta saldırıya uğruyor.
Maske takmayı günlük yaşamlarının bir parçası haline getiren ülkeler ise, Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konudaki açıklamasını sorguluyor. Maske takmanın semptom göstermeyen kişilerin virüs bulaştırmayı önleyeceğine vurgu yapıyorlar.