Bazı ülkeler maske takarken diğerleri niçin takmıyor?

Corona virüsün (Covid-19) tüm dünyada can aldığı bugünlerde maske bir koruma aracı olarak ön plana çıktı. Bazı ülkelerde halk maskesini takmadan sokağa adım atmazken, dünyanın birçok ülkesinde de virüs tehdidine rağmen sokaklarda maskesiz dolaşan binlerce insan var. Bir kaç ülke ise maske takmayı zorunlu kıldı. Peki bazı ülkeler maske takarken, diğer ülkeler neden takmıyor? Bu sorunun cevapı kültür ve geleneklerde gizli.

01.04.2020 - 11:27 | Son Güncelleme : 01.04.2020 - 11:28

MUSTAFA KARAKUS/ntv.com.tr

Çin'in Wuhan kentinde ilk görüldüğünden bu yana yeni tip corona virüs (Covid-19) 42 binden fazla can aldı. Şimdiye kadar virüs 860 bin kişiye de bulaştı. ABD Başkanı Donald Trump sadece ülkesinde 250 bine kadar insanın yaşamını yitireceği uyarısında bulundu.

Corona virüsle mücadelede ülkeden ülkeye değişiklikler görülüyor. Virüsten korunmanın en önemli araçlarından biri de maske. Özellikle Çin, Japonya, Güney Kore ve diğer birçok Asya ülkesinde insanlar maske takmadan sokağa adım atmazken, Türkiye dahil Batı ülkelerinde maske olmadan sokağa çıkan milyonlarca insan var. Çekya ve Slovakya dışarı çıkarken maske kullanımını zorunlu hale getirdi. 

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ MASKE ÖNERMİYOR

Çin'de yeni tip corona virüs çıktığından bu yana Dünya Sağlık Örgütü sadece hasta olanlar ile semptomları gösterenlerin maske takması gerektiğini belirtiyor. Günlük yaşamda diğer insanların maske takmaması gerektiği uyarısı yapılırken, bunun birçok nedeni olduğu da vurgulanıyor.

Virüsle ilgili araştırmalar maskenin yeterli bir korunma aracı olmadığını gösteriyor çünkü virüs damlacık ve sosyal mesafe korunmadığında bulaşıyor. Bundan dolayıda uzmanlar, maske yerine sık sık ellerin sabunla yıkanmasını ve dezenfektan kullanılmasını öneriyor.

Yüzde olan bir maskeyi çıkarmak ise, bilgi gerektiriyor. Kurallarına uygun çıkarılmadığında ve elle temas sağladığında virüs bulaştırma potensiyeli bulunuyor. Asya'nın birçok ülkesinde maske takmak neredeyse zorunlu. İnsanlar sokağa çıkarken, maske takmadıklarında kendilerini güvende hissetmiyor.

ÇİN DE MASKE TAKMAYANLAR CEZA ALABİLİYOR

Çin, Hong Kong, Japonya, Tayland ve Tayvan'da sağlıklı olsa dahi herkes potansiyel bir virüs taşıyıcı olarak görülüyor. Başka insanların hayatını tehlikeye atmamak, onların güvenliği ve dayanışma amacıyla maske kullanılıyor. Söz konusu devletler sokağa çıkan herkesin maske takması uyarısında bulunuyor. Çin'in bazı bölgelerinde maske takmayanlar gözaltına alınarak, cezalandırılabiliyor.

Endonezya ve Filipinler gibi ülkelerde, halk virüsün yeterince kontrol altında olmadığı endişesiyle günlük yaşamda maske takmayı zorunluluk olarak görüyor. Bazı ülkelerde ise, maske kültürün bir parçası. Corona virüs ortaya çıkmadan önce bile Hong Kong'da maskeli defileler düzenleniyordu.

SARS MASKE KULLANIMINI NASIL ETKİLEDİ?

Doğu Asya kültürlerinde hasta olduğunu düşünenler günlük hayatlarında maske takmayı tercih ediyor. Özellikle grip mevsimlerinde sokakta maskeli insan görmek çok yaygın. Bu ülkelerde maske kullanma geneleğinin bulaşıcı hastalıklarla bağlantısı da var.

Corona virüsün başka bir tipi SARS 2003 yılında bölgede çok etkili oldu. Daha öldürücü olan SARS virüsü özellikle Hong Kong'da çok insanın ölümüne neden oldu. Bu nedenle özellikle Hong Kong'da bulaşıcı hastalıklardan korunmak için maske günlük hayatın bir parçası haline getirilmeye çalışılıyor.

Güney Doğu Asya'da büyük şehirlerde hava kirliliğinden korunmak için de maske kullanımı yaygın.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) ortaya çıktığında en sıkı önlemleri alan ülkelerden biri Singapur oldu. Singapur, sağlık çalışanlarının sıkıntı yaşamaması için halktan maske kullanmamalarını talep etti. Halk hükümetin bu çağrısına uydu.

ÇEKYA VE SLOVAKYA MASKESİZ DIŞARI ÇIKMAYI YASAKLADI 

Batı ülkelerinin de bulaşıcı hastalıklarla mücadelesi çok eskilere dayanmıyor. Yakın tarihte ölümcül olaylar yaşandı. Ancak Batı da sadece iki ülke maske kullanımını zorunlu hale getirdi. Çekya ve komşusu Slovakya dışarı çıkan herkesten maske takmalarını istedi.

Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde davranışsal ekonomi profesörü Donald Low, "Her gün dışarı çıkmadan maske takmayı bir ritüle dönüştürmek, üniforma ya da giysilerinizin tamamlayıcısı olarak görmek, hem hijyenle ilgili davranışlarını etkiler hem de kalabalık alanlarda sosyal mesafenizi korumanıza yardımcı olur" açıklamasıyla maske takmanın önemini savunuyor.

BATIDA MASKELİ ASYA KÖKENLİLERE SALDIRI

Hong Kong'da gazeteler Batı ülkelerinden fotoğraflarla maske takmayanları teşhir ederken, ülkede yaşayan yabancı ve turistlere adeta gözdağı veriyor. Maske kullanımındaki ayrımcılık çift taraflı işliyor.

Batı ülkelerinde de, günlük hayatta genellikle Asya kökenliler maske kullanıyor. Özellikle Amerika ve diğer bazı Batılı ülkelerde Asya kökenliler virüs bulaştırdıkları gerekçesiyle günlük hayatta saldırıya uğruyor.

Maske takmayı günlük yaşamlarının bir parçası haline getiren ülkeler ise, Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konudaki açıklamasını sorguluyor. Maske takmanın semptom göstermeyen kişilerin virüs bulaştırmayı önleyeceğine vurgu yapıyorlar.

DÜNYADAN MASKE KULLANIMINI GÖSTEREN FOTOĞRAFLAR

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