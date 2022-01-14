Benjamin Button hastalığıyla mücadele eden YouTuber Adalia Rose Williams hayatını kaybetti

Haberler - ntv.com.tr 14.01.2022 - 16:56 | Son Güncelleme : 14.01.2022 - 17:31
Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Williams için "12 Ocak'ta bu dünyadan özgür kılındı" denildi.
Facebook'ta 805 binden fazla etkileşim ve 158 binden fazla yorum alan paylaşımda şunlar denildi:
“Dünyaya sessizce geldi ve aramızdan sessizce ayrıldı, ama hayatı bundan çok uzaktı. Milyonlarca insana dokundu ve onu tanıyan herkeste büyük bir iz bıraktı. Artık acı çekmiyor ve sevdiği tüm müziklerle dans ediyor. Gerçekten bunun bizim gerçeğimiz olmamasını dilerdik. Ama ne yazık ki öyle. Onu seven ve destekleyen herkese teşekkür etmek istiyoruz.”
Bununla birlikte, 2019 yılında Williams'ın 13. doğum günü için özel elbiseler tasarlayan ABD’li moda tasarımcı Michael Costello'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi Williams’In ölümün ardından duyduğu üzüntüyü paylaştı.
Costello, şunları kaydetti:
"Kalbim kırık. Dün gece saat 19.00'da bir mesaj aldım, Adalia Rose Williams Tanrı'ya çağrıldı. Üzüntümü anlatacak kelimeleri bulamıyorum ve ağlamayı durduramıyorum. Adalia, tanıştığı her insan için çok özeldi.
O bir melekti. Elinde dağıtılan kartlara rağmen, etrafındaki herkese yardım etme konusunda çok olumlu bir tutuma ve büyük hayallere sahipti. Seni çok seviyorum Adalia... Hayatımı ne kadar değiştirdiğini kelimeler anlatamaz. Seni çok özleyeceğim dostum ve birlikte geçirdiğimiz tüm harika anıları yaşatacağıma söz veriyorum.”
Diğer taraftan, Williams’ın annesi Natalia Pallante, 2018 yılında NZ Herald'a verdiği demeçte, Williams'a yaşlanmayı hızlandıran ve ortalama yaşam beklentisi 13 yıl olan nadir bir genetik hastalık teşhisi konduğunda onun üç aylık olduğunu söylemişti.
Pallante kızının, yaşıtları tarafından yapılan ayrımcılığın yanı sıra cücelik, vücut yağ eksikliği ve kas ve eklem sertliği gibi çeşitli sağlık sorunlarından muzdarip olduğunu belirterek, “Adalia bir aylıkken doktorlar onun büyümesinden memnun değildi. Pallante, önce ortaya çıkan semptomlardan biriydi” açıklamasını yaptı.
Öte yandan, Hutchinson-Gilford progeria sendromu için biçilen ortalama 13 yıllık yaşam süresini aşan Williams, 2012'de vlog çekmeye başlamıştı. Sağlığı ile ilgili güncellemelerinden moda ve makyaj eğitimlerine kadar her şeyi yayınladı ve sonunda YouTube'da 2,91 milyondan fazla aboneye, Instagram’da ise 379 binden fazla takipçiye ulaşmayı başarmıştı.