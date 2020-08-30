Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto edenlere polis müdahalesi

Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını protesto etmek için Bağımsızlık Meydanı’nda toplanmak isteyen göstericilere güvenlik güçleri müdahale etti.

Reuters - Anadolu Ajansı 30.08.2020 - 19:23

Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto edenlere polis müdahalesi - 1
Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını protesto etmek için Bağımsızlık Meydanı’nda toplanmak isteyen göstericilere güvenlik güçleri müdahale etti.
Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto edenlere polis müdahalesi - 2
Başkent Minsk’te sosyal medyadan yapılan duyuru ile izinsiz gösteri yapmaya çalışan protestocular güvenlik güçlerince engellendi.
Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto edenlere polis müdahalesi - 3
Şehrin ana caddeleri ve meydanlarında yoğun güvenlik önlemleri alan güvenlik güçleri, farklı yönlerden gelerek hükümet binası önündeki Bağımsızlık Meydanı’na doğru ilerleyen kalabalık grupları dağıttı. Bağımsızlık Meydanı’nın girişi polis araçları ve güvenlik güçlerince kapatıldı.

Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto edenlere polis müdahalesi - 4

PROTESTOCULAR GÖZALTINA ALINDI

Bağımsızlık Caddesi’nde bulunan Belarus Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) önünde güvenlik güçleri ile protestocular arasında zaman zaman arbede çıktı. Polis, dağılmayan protestocuları gözaltına almaya başladı.
Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto edenlere polis müdahalesi - 5
Şehrin tarihi anıtlarının bulunduğu yerler ve İçişleri Bakanlığı önü dikenli tellerle çevrildi.
Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto edenlere polis müdahalesi - 6
Gösterilerin yapıldığı bölgede mobil telefonların internet bağlantısı kesildi.
Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto edenlere polis müdahalesi - 7
Ülkenin bazı kentlerinde de protestocu gruplar şehir meydanlarında eylemler başlattı.
Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto edenlere polis müdahalesi - 8
Belarus’ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı.
Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto edenlere polis müdahalesi - 9

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