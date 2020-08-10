Belarus'ta seçim sonuçlarına tepki

Devlet kurum ve kuruluşlarının yanı sıra şehir giriş ve çıkışları dahil pek çok bölgede sıkı güvenlik önlemi alan polis, izinsiz gösterilere müdahale etti.

Ana caddeler ve meydanlarda güvenlik önlemleri çerçevesinde kapatılsa da caddelerde ve Stella Meydanı’nda protestocular toplanmaya çalıştı.