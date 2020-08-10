Belarus'ta seçim sonuçlarına tepki

Belarus'ta devletin onayladığı sandık çıkış anketi, 26 yıldır ülkeyi yöneten Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun yeniden seçildiğini gösteriyor. Bu sonuç sonrası ülkede sokaklar karıştı.

Reuters - Anadolu Ajansı 10.08.2020 - 04:15

Belarus'ta seçim sonuçlarına tepki - 1

Belarus’ta resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasını protesto eden göstericilere müdahale sonucunda pek çok polis ve protestocunun yaralandığı belirtiliyor.

Belarus'ta seçim sonuçlarına tepki - 2

Başkent Minsk’te seçimin resmi olmayan sonuçlarının açıklanması sonrası muhalefet seçimin hileli yapıldığını ve sonuçların doğru olmadığını iddia etti.

Bunun üzerine göstericiler caddelere ve meydanlara çıktı.

Belarus'ta seçim sonuçlarına tepki - 3

Devlet kurum ve kuruluşlarının yanı sıra  şehir giriş ve çıkışları dahil pek çok bölgede sıkı güvenlik önlemi alan polis, izinsiz gösterilere müdahale etti.

Ana caddeler ve meydanlarda güvenlik önlemleri çerçevesinde kapatılsa da caddelerde ve Stella Meydanı’nda protestocular toplanmaya çalıştı.

Belarus'ta seçim sonuçlarına tepki - 4

Güvenlik güçlerinin göstericilerin toplanmasını engellemesi sonucunda protestocular ile aralarında gerginlik yaşandı.

Protestocuların polisin kalkan kullanarak kurduğu güvenlik bariyerlerini açmaya çalışması ve polise saldırması sonucunda yaşanan müdahalede yaralanan polislerin ve göstericilerin olduğu ifade ediliyor.  

Belarus'ta seçim sonuçlarına tepki - 5

Zaman zaman polisin sis bombası ve göz yaşartıcı bomba kullanarak dağıtmaya çalıştığı göstericiler şehrin başka bölgelerine doğru ilerleyerek gösterilerine devam etti.

Gösteriler Mogilev, Novopolatsk gibi ülkenin başka şehirlerine de yayılmaya başladı.

Belarus'ta seçim sonuçlarına tepki - 6

Öte yandan İçişleri Bakanlığı’nın Minsk ve diğer bölgelerde durumu kontrol altına almaya başladığı belirtiliyor.

Belarus'ta seçim sonuçlarına tepki - 7
Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Merkez Seçim Komisyonunun açıkladığı kesin olmayan sonuca göre, mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko en çok oyu alarak seçimin galibi olmuştu.
Belarus'ta seçim sonuçlarına tepki - 8

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