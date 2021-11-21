Beraat kararı öfkeye yol açtı

Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçılık karşıtı protestolarda iki göstericiyi öldüren Kyle Rittenhouse'un beraati, ülkede yeni protestoların fitilini ateşlemişe benziyor. Kararın ardından birçok kentte adalet talebiyle gösteriler düzenlendi.

Haberler - NTV Haber 21.11.2021 - 01:20

Beraat kararı öfkeye yol açtı - 1

ABD'de ırkçılık karşıtı protestolar sırasında iki gösterici öldüren sanığın serbest bırakılması, protestolara yol açtı.

Beraat kararı öfkeye yol açtı - 2

New York'tan Kaliforniya'da birçok bölgede yüzlerce kişi sokağa çıkarak adalet çağrısı yaptı. Portland'daki gösterlerde öfkeli protestocular küçük çaplı ateş yaktı. 

Beraat kararı öfkeye yol açtı - 3

Tansiyonun yüksek olduğu gösteride; bir grup çevik kuvvet polisi bir garajda sıkıştı. Olaylarda bazı işyerleri de zarar gördü.

Beraat kararı öfkeye yol açtı - 4

Davanın görüldüğü Kenosha'da göstericiler, karar sonrası mahkeme binası dışında toplanırken; New York'ta da ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı pankartlar taşındı.

Beraat kararı öfkeye yol açtı - 5

Rittehouse'un öldürdüğü iki kişiden biri olan Anthony Huber'ın nişanlsıı da karar karşısında üzgündü.

Beraat kararı öfkeye yol açtı - 6

ABD'de geçtiğimiz yıl polisin siyahi Jacob Blake'i vurmasının ardından ırkçılık karşıtı gösteriler başlamış, protestolar sırasında Kyle Rittenhouse göstericilerin üzerine ateş açmıştı.

Beraat kararı öfkeye yol açtı - 7

18 yaşındaki Rittenhouse'un açtığı ateşte 36 ve 26 yaşında iki gösterici hayatını kaybetmişti.

Beraat kararı öfkeye yol açtı - 8
Beraat kararı öfkeye yol açtı - 9
Beraat kararı öfkeye yol açtı - 10

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