Beraat kararı öfkeye yol açtı

Haberler - NTV Haber 21.11.2021 - 01:20
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolar sırasında iki gösterici öldüren sanığın serbest bırakılması, protestolara yol açtı.
New York'tan Kaliforniya'da birçok bölgede yüzlerce kişi sokağa çıkarak adalet çağrısı yaptı. Portland'daki gösterlerde öfkeli protestocular küçük çaplı ateş yaktı.
Tansiyonun yüksek olduğu gösteride; bir grup çevik kuvvet polisi bir garajda sıkıştı. Olaylarda bazı işyerleri de zarar gördü.
Davanın görüldüğü Kenosha'da göstericiler, karar sonrası mahkeme binası dışında toplanırken; New York'ta da ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı pankartlar taşındı.
Rittehouse'un öldürdüğü iki kişiden biri olan Anthony Huber'ın nişanlsıı da karar karşısında üzgündü.
ABD'de geçtiğimiz yıl polisin siyahi Jacob Blake'i vurmasının ardından ırkçılık karşıtı gösteriler başlamış, protestolar sırasında Kyle Rittenhouse göstericilerin üzerine ateş açmıştı.
18 yaşındaki Rittenhouse'un açtığı ateşte 36 ve 26 yaşında iki gösterici hayatını kaybetmişti.