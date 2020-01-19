Berlin'de düzenlenen Libya konferansından kareler

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Berlin'de düzenlenen uluslararası konferans Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ev sahipliğinde yapıldı.
Anadolu Ajansı 19.01.2020 - 20:55| Son Güncelleme : 19.01.2020 - 21:43
Konferansa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, BM'nin Libya Temsilcisi Ghassan Salame ile Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcileri katıldı.
Konferansa katılan liderler ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere Başbakanı Johnson ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ayaküstü sohbet etti.
Erdoğan-Merkel görüşmesine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.
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