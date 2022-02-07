Bezos Hollanda’da öfkeye yol açtı: Yatı için köprü sökülmeyecek

Yerel halk, Facebook gruplarında 1927'de inşa edilen köprüden geçerken yatı çürük yumurtalarla hedef almak üzerine konuşmalar yaptı.

Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb'in sözcüsü ise yaptığı açıklamada, bir gemi yapımcısının bu yaz köprünün geçici olarak sökülmesini talep etmesine rağmen, henüz herhangi bir izin istenmediğini ve verilmediğini söyledi.