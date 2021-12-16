Biden, hortumun vurduğu Kentucky'de felaketzedelerle buluştu

ABD Başkanı Joe Biden, 10 Aralık'ta hortumların vurduğu ve 74 kişinin yaşamını yitirdiği Kentucky eyaletini ziyaret ederek, felaketzedelerle görüştü ve yaraların sarılacağı sözü verdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.12.2021 - 06:33

Biden, hortumun vurduğu Kentucky'de felaketzedelerle buluştu - 1

Biden, Kentucky ziyaretine hortumların vurduğu Mayfield bölgesi ile başladı, daha sonra yüzde 75'i yerle bir olan Dawson Springs bölgesine geçti.

Biden, hortumun vurduğu Kentucky'de felaketzedelerle buluştu - 2

Ziyareti sırasında felaketzedelerle görüşen Biden, yerel yetkililerden de bilgi aldı.

Biden, hortumun vurduğu Kentucky'de felaketzedelerle buluştu - 3

Dawson Springs'de yaptığı konuşmada, 10 Aralık gecesi yaşanan hortumların en büyük felaketlerden biri olduğunun altını çizen Biden, yaraların en kısa sürede sarılacağı mesajını verdi.

Biden, hortumun vurduğu Kentucky'de felaketzedelerle buluştu - 4

Biden, hortumların akıl alır gibi olmadığını kaydederek, "Ancak bunu atlatacaksınız ve toplumunuzu yeniden inşa edeceksiniz. Biz de gerekli desteği vereceğiz" ifadesini kullandı.

Biden, hortumun vurduğu Kentucky'de felaketzedelerle buluştu - 5

10 Aralık gecesi ABD'nin 6 eyaletinde etkili olan hortumlar ağır hasara ve can kayıplarına yol açmıştı. Hortumların en şiddetli olduğu Kentucky eyaletinde aralarında 2 aylık bir bebeğin de bulunduğu 74 kişi yaşamını yitirmişti.

Biden, hortumun vurduğu Kentucky'de felaketzedelerle buluştu - 6
Biden, hortumun vurduğu Kentucky'de felaketzedelerle buluştu - 7
Biden, hortumun vurduğu Kentucky'de felaketzedelerle buluştu - 8
Biden, hortumun vurduğu Kentucky'de felaketzedelerle buluştu - 9
Biden, hortumun vurduğu Kentucky'de felaketzedelerle buluştu - 10

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