BigPicture Doğa Fotoğrafçılığı Yarışması'nın kazananları açıkladı: Vahşi yaşamın hayatta kalma savaşı gözler önünde

Haberler - ntv.com.tr 21.06.2022 - 12:38 | Son Güncelleme : 21.06.2022 - 13:07
Yarışma California Bilimler Akademisi tarafından yürütülüyor. Eserler, Suzi Eszterhas, Sophie Stafford ve fotoğraf editörü Jaymi Heimbuch’ın aralarında yer aldığı doğa ve koruma fotoğrafçılığı uzmanlarından oluşan bir panel tarafından değerlendiriliyor.
Fotoğraf: Mediadrumimages/Tom Shlesinger
Büyük Ödül’ü bir çiftleşme ritüelinde birbirleriyle kaynaşan kaktüs arıları yakından gösteren “Bee Balling” adlı fotoğrafıyla Karine Aigner kazandı. Teksas'ta çekilen fotoğraf sıradışı. Çünkü kaktüs arıları yalnız yaşıyorlar, ancak çiftleşme amacıyla birbirlerine çok yakın yuva yapıyorlar.
Fotoğraf: Mediadrumimages/Karine Aigner
Fotoğrafçı Bence Mate, sabah güneşinin ilk ışıklarıyla arkadan aydınlatılan bir Avrasya kunduzunun ağacı kemiren fotoğrafıyla “Karasal Yaşam” kategorisini kazandı. Fotoğraf, , kunduzların barajlar inşa ederek yaşam alanlarını nasıl değiştirdiğini gösteriyor. Bununla birlikte, Avrasya kunduzları bir zamanlar dünyada yaygın olarak bulunuyordu. Ancak büyük kemirgenler, 1800'lerde neredeyse tükenene kadar avlandı. Sayıları 20. yüzyılın başında 1200'e kadar düştü. Koruma çabalarının ardından kunduzların sayısı şimdi bir milyonun üzerinde bulunuyor.
Fotoğraf: Mediadrumimages/Bence Mate
Deniz aslanları, ABD’nin California eyaletinde yer alan Montere Körfezi’nin sembollerinden biri. Ancak fotoğrafçı David Slater, deniz tabanının bir bölümünde dalış yaparken üzücü bir manzaraya rastladı. Ölü bir deniz aslanı, vücudunu süsleyen rengarenk yarasa yıldızlarıyla kaplı bir şekilde yatıyordu. Omnivor(et yiyici) olan yarasa yıldızları, okyanus tabanına düşen leşlerle besleniyorlar.
Fotoğraf: Mediadrumimages/David Slater
İşte yarışmanın diğer finalistleri...
Fotoğraf: Mediadrumimages/Pal Hermansen
Fotoğraf: Mediadrumimages/Fernando Constan
Fotoğraf: Mediadrumimages/Tony Wu
Fotoğraf: Mediadrumimages/Tom St George
Fotoğraf: Mediadrumimages/Jaime Culebras
Fotoğraf: Mediadrumimages/Bence Mate
Fotoğraf: Mediadrumimages/Sitaram May