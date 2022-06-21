BigPicture Doğa Fotoğrafçılığı Yarışması'nın kazananları açıkladı: Vahşi yaşamın hayatta kalma savaşı gözler önünde

ABD’de yer alan California Bilimler Akademisi, BigPicture Doğa Fotoğrafçılığı Yarışması’nın bu yılki kazananlarını açıkladı. Fotoğraflar, küresel ısınma ve habitat kaybının dünyanın dört bir yanındaki vahşi yaşam üzerindeki etkisini ortaya koydu. İşte 2022 BigPicture Doğa Fotoğrafçılığı Yarışması’nın kazananları...

Haberler - ntv.com.tr 21.06.2022 - 12:38 | Son Güncelleme : 21.06.2022 - 13:07

BigPicture Doğa Fotoğrafçılığı Yarışması'nın kazananları açıkladı: Vahşi yaşamın hayatta kalma savaşı gözler önünde - 1

Dünyanın biyolojik çeşitliliğini vurgulayan ve gezegenin karşı karşıya olduğu birçok tehdidi gösteren BigPicture Fotoğrafçılığı Yarışması, kazananlarını ve finalistlerini açıkladı. 

: Mediadrumimages/Jose Grandio

BigPicture Doğa Fotoğrafçılığı Yarışması'nın kazananları açıkladı: Vahşi yaşamın hayatta kalma savaşı gözler önünde - 2

Yarışma California Bilimler Akademisi tarafından yürütülüyor. Eserler, Suzi Eszterhas, Sophie Stafford ve fotoğraf editörü Jaymi Heimbuch’ın aralarında yer aldığı doğa ve koruma fotoğrafçılığı uzmanlarından oluşan bir panel tarafından değerlendiriliyor.

Fotoğraf: Mediadrumimages/Tom Shlesinger

BigPicture Doğa Fotoğrafçılığı Yarışması'nın kazananları açıkladı: Vahşi yaşamın hayatta kalma savaşı gözler önünde - 3

BÜYÜK ÖDÜL'ÜN KAZANANI

Büyük Ödül’ü  bir çiftleşme ritüelinde birbirleriyle kaynaşan kaktüs arıları yakından gösteren “Bee Balling” adlı fotoğrafıyla Karine Aigner kazandı. Teksas'ta çekilen fotoğraf sıradışı. Çünkü kaktüs arıları yalnız yaşıyorlar, ancak çiftleşme amacıyla birbirlerine çok yakın yuva yapıyorlar.

Fotoğraf: Mediadrumimages/Karine Aigner

BigPicture Doğa Fotoğrafçılığı Yarışması'nın kazananları açıkladı: Vahşi yaşamın hayatta kalma savaşı gözler önünde - 4

KARASAL YAŞAM KATEGORİSİNİN KAZANANI

Fotoğrafçı Bence Mate, sabah güneşinin ilk ışıklarıyla arkadan aydınlatılan bir Avrasya kunduzunun ağacı kemiren fotoğrafıyla “Karasal Yaşam” kategorisini kazandı. Fotoğraf, , kunduzların barajlar inşa ederek yaşam alanlarını nasıl değiştirdiğini gösteriyor. Bununla birlikte, Avrasya kunduzları bir zamanlar dünyada yaygın olarak bulunuyordu. Ancak büyük kemirgenler, 1800'lerde neredeyse tükenene kadar avlandı. Sayıları 20. yüzyılın başında 1200'e kadar düştü. Koruma çabalarının ardından kunduzların sayısı şimdi bir milyonun üzerinde bulunuyor.

Fotoğraf: Mediadrumimages/Bence Mate

BigPicture Doğa Fotoğrafçılığı Yarışması'nın kazananları açıkladı: Vahşi yaşamın hayatta kalma savaşı gözler önünde - 5

SUDA YAŞAM KATEGORİSİNİN KAZANANI

Deniz aslanları, ABD’nin California eyaletinde yer alan Montere Körfezi’nin sembollerinden biri. Ancak fotoğrafçı David Slater, deniz tabanının bir bölümünde dalış yaparken üzücü bir manzaraya rastladı. Ölü bir deniz aslanı, vücudunu süsleyen rengarenk yarasa yıldızlarıyla kaplı bir şekilde yatıyordu. Omnivor(et yiyici) olan yarasa yıldızları, okyanus tabanına düşen leşlerle besleniyorlar. 

Fotoğraf: Mediadrumimages/David Slater

BigPicture Doğa Fotoğrafçılığı Yarışması'nın kazananları açıkladı: Vahşi yaşamın hayatta kalma savaşı gözler önünde - 6

İşte yarışmanın diğer finalistleri...

Fotoğraf: Mediadrumimages/Pal Hermansen

BigPicture Doğa Fotoğrafçılığı Yarışması'nın kazananları açıkladı: Vahşi yaşamın hayatta kalma savaşı gözler önünde - 7

Fotoğraf: Mediadrumimages/Fernando Constan

BigPicture Doğa Fotoğrafçılığı Yarışması'nın kazananları açıkladı: Vahşi yaşamın hayatta kalma savaşı gözler önünde - 8

Fotoğraf: Mediadrumimages/Tony Wu

BigPicture Doğa Fotoğrafçılığı Yarışması'nın kazananları açıkladı: Vahşi yaşamın hayatta kalma savaşı gözler önünde - 9

Fotoğraf: Mediadrumimages/Tom St George

BigPicture Doğa Fotoğrafçılığı Yarışması'nın kazananları açıkladı: Vahşi yaşamın hayatta kalma savaşı gözler önünde - 10

Fotoğraf: Mediadrumimages/Jaime Culebras

BigPicture Doğa Fotoğrafçılığı Yarışması'nın kazananları açıkladı: Vahşi yaşamın hayatta kalma savaşı gözler önünde - 11

Fotoğraf: Mediadrumimages/Bence Mate

BigPicture Doğa Fotoğrafçılığı Yarışması'nın kazananları açıkladı: Vahşi yaşamın hayatta kalma savaşı gözler önünde - 12

Fotoğraf: Mediadrumimages/Sitaram May

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