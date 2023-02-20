Bilim insanları açıkladı: Olası bir nükleer felaket sonrası yaşanabilecek en iyi ülkeler hangileri?

Yeni bir çalışma, olası bir nükleer felaket ya da dev bir meteor çarpması durumunda hayatta kalınabilecek ülkeleri ortaya koydu. Araştırmacılar, gıda stoku, iklim ve kendi kendi yeterlilik ve üretim kapasitesi gibi faktörleri dikkate aldı. İşte olası bir nükleer felaket sonrası yaşamı idame ettirmek için en iyi ülkeler....

Bilim insanları açıkladı: Olası bir nükleer felaket sonrası yaşanabilecek en iyi ülkeler hangileri? - 1

The Guardian Gazetesi'nin haberine göre, araştırmada, nükleer savaş ve asteroit çarpması gibi felaketlerden sonra insanların hayatta kalma ihtimallerini tespit etmek için 38 ada ülkesi, 13 farklı başlıkta incelendi.

Bilim insanları açıkladı: Olası bir nükleer felaket sonrası yaşanabilecek en iyi ülkeler hangileri? - 2

Buna göre gıda üretimi, enerjide kendi kendine yeterlilik, üretim ve felaketin iklime yansıması gibi konularda Avustralya ve Yeni Zelanda'nın, bu tür bir durumda yaşanabilecek en iyi yer olduğuna işaret edildi.

Bilim insanları açıkladı: Olası bir nükleer felaket sonrası yaşanabilecek en iyi ülkeler hangileri? - 3

BOL BOL GIDA TEDARİĞİ VAR

Araştırmada Avustralya'nın, gıda tedarik rezervinin fazla olması nedeniyle de on milyonlarca kişiye gıda sağlama potansiyeline sahip olduğu da belirtildi.

Bilim insanları açıkladı: Olası bir nükleer felaket sonrası yaşanabilecek en iyi ülkeler hangileri? - 4

Wellington Otago Üniversitesi profesörlerinden Nick Wilson, en kötü felaket senaryosunda dahi Yeni Zelanda'da mahsullerin yüzde 61 bir azalabileceğini yine de vatandaşlara yeterince gıda sağlanabileceğini aktardı.

Bilim insanları açıkladı: Olası bir nükleer felaket sonrası yaşanabilecek en iyi ülkeler hangileri? - 5

İzlanda, Solomon Adaları ve Vanuatu'nun da incelendiği araştırmada, bu ülkeler de "güneş ışığının aniden azaldığı bir felaketin" ardından nüfusları için yeterli gıdayı üretme konusunda en kapasiteli ada ülkeleri olarak tanımlandı.

Bilim insanları açıkladı: Olası bir nükleer felaket sonrası yaşanabilecek en iyi ülkeler hangileri? - 6

Araştırma, Risk Analysis isimli uluslararası akademik dergide yayımlandı.

Bilim insanları açıkladı: Olası bir nükleer felaket sonrası yaşanabilecek en iyi ülkeler hangileri? - 7
Bilim insanları açıkladı: Olası bir nükleer felaket sonrası yaşanabilecek en iyi ülkeler hangileri? - 8
Bilim insanları açıkladı: Olası bir nükleer felaket sonrası yaşanabilecek en iyi ülkeler hangileri? - 9

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