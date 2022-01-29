Bilim insanları duyurdu: Uzun ömür bu iki protein seviyesini düşürmekten geçiyor

Timmers, "Kanımızdaki bu protein seviyelerini düşüren ilaçlar, ortalama bir insanın, genetik olarak güçlü olan ve genetik olarak düşük LPA ve VCAM1 seviyeleri ile doğan bireyler kadar sağlıklı yaşamasına izin verebilir" diye konuştu.

Bulgularını geçen hafta 'Nature Aging'de yayımlayan araştırma ekibi, genetik ve yaşlanma arasındaki bağlantıları araştıran altı çalışma üzerinde bir meta analiz gerçekleştirdi.