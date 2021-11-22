Bilim insanları en güzel ve en çirkin kedi türlerini açıkladı (Türkiye'ye özgü iki kedi türü listede)

Haberler - ntv.com.tr 22.11.2021 - 16:10 | Son Güncelleme : 23.11.2021 - 06:48
İngiltere merkezli All About Cats adlı kuruluştan araştırmacılar, güzelliği orantılarla tanımlayan matematiksel bir kavram olan” altın oranı” en iyi bilinen 46 kedi ırkına uyguladı.
“1,62”lik altın oranın kullanıldığı çalışmada, Norveç orman kedisi, Russian Blue, Manx, Ankara kedisi ve Van kedisi en güzel kedileri oluşturdu. Buna karşılık, Himalaya, Peterbald ve İran kedisinin matematiksel olarak en az güzel olduğu görüldü.
All About Cats'in kurucusu Doron Wolffberg, "Kedi severler her kedinin güzel olduğunu iddia etseler de, altın oran daha objektif sonuçlar sunuyor” dedi.
Matematikte iki miktardan büyük olanın küçüğe oranının, miktarların toplamının miktarların büyük olanına oranı ile aynı olması anlamına geliyor. Altın oran aynı zamanda antik çağdan bu yana sanat ve mimaride en iyi uyum ve oranları veren düzen bağıntısı olarak kabul ediliyor.
Wolffberg, “Bir yüzü veya nesneyi bu orana ne kadar yakın algılarsak, simetri arayan beyinlerimiz için estetik açıdan o kadar çekici oluyor. Fakat bilimin ne söyleyeceğinden bağımsız olarak, küçük yüzleri ne kadar asimetrik olursa olsun tüm kedilerin büyüsüne kapılmamak elde değil.
Bir kediyle bağ kuran herkes, onun güzelliğini ve çekiciliğini yüzlerinden çok daha derine indiğini fark eder. Aslında geçmişte neden onlara tanrı olarak tapıldıklarını anlamak zor değil” dedi.
Bununla birlikte araştırmacılar, yaptıkları çalışmada en iyi bilinen 46 kedi ırkını inceledi. Ardından, bu kedilerin yüz özellikleri ölçüldü. Bu değerler, yüz uzunluğu, yüz ve burun genişliğinin yanı sıra başın tepesinden göz bebeklerİne kadar olan uzaklığı içeriyor.
ORAN: 1,72
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0,09
ORAN: 1,72
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0,10
ORAN: 1,71
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0,09
ORAN: 1.55
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0,07
ORAN: 1,69
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0,07
ORAN: 1,56
ALTIN ORANDAN FARKILIĞI: 0,06
ORAN: 1,67
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0,05
ORAN: 1.67
ALTIN ORANDAN FARKLILIK: 0,05
ORAN: 1.59
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0,03
ORAN: 1,65
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0,03
ORAN: 1,65
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0,03
ORAN: 2.01
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0,39
ORAN: 2,16
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0.54
ORAN: 2.21
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0.59
ORAN: 2.25
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0.63
ORAN: 2,25
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0,63
ORAN: 2,55
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0,93
ORAN: 3,37
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 1,75
ORAN: 3,83
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 2.21
ORAN: 7,49
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 5.87
ORAN: 19,78
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 18,16
ORAN: 58,59
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 56,87