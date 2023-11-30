Bilim insanları uyardı: İnterneti haftalarca kesintiye uğratabilecek Güneş fırtınaları yolda

GÜNEŞ DÖNGÜSÜ NASIL OLUŞUYOR?

Bu döngü, yaklaşık her 11 yılda bir, Güneş'in manyetik alanının tamamen değiştiği ve kuzey ile güney kutuplarının yer değiştirdiği bir periyodu içerir.

Güneş döngüsü, Güneş yüzeyindeki aktiviteyi etkiler; bunların arasında Güneş lekeleri de bulunur, ki bunlar Güneş'in manyetik alanlarından kaynaklanır.