Bilim insanları uyardı: İnterneti haftalarca kesintiye uğratabilecek Güneş fırtınaları yolda
Bilim insanları, gelecek yılın başında Dünya'nın yoğun Güneş fırtınalarına maruz kalacağını açıkladı. "Güneş maksimumu"nın beklenenden erken geleceğini belirten uzmanlar, bu fırtınaların küresel interneti haftalarca kesebilecek kadar güçlü olduğu konusunda uyardı.
Güneş, yaklaşık her 11 yılda bir solar maksimum adı verilen bir dönemden geçiyor. Bu dönemde ortaya çıkan Güneş lekeleri, Güneş'in manyetik alanındaki büyük değişikliklerin sonucunda takımadaları andıran yapılar oluşturabilir.