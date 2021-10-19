⁠Bilim insanlarından daha ölümcül pandemi uyarısı: En az sekiz kuş gribi türü dünyada dolaşıyor

KÖTÜ KOŞULLARDAKİ ÇİFTLİKLER ADETA BİR SALGIN MERKEZİ

Ortaya çıkan yeni grip türlerinin endüstriyel kümes hayvanı üretimine uyum sağladığını savunan Amerikalı virolog Rob Wallace, “Göçmen su kuşlarını suçlamak, artık açıkça savunulabilir bir düşünce değil. Gribin endüstriyel çiftlik hayvanları ve kümes hayvanlarına sızması o kadar kesin bir durum ki, çiftlikler artık kendi hastalık rezervuarları olarak hareket ediyor” dedi.

Dünyada, herhangi bir zamanda 20 milyardan fazla tavuk ve yaklaşık 700 milyon domuzun yetiştirildiğini belirten Wallace, yeni grip virüslerinin ve çeşitlerinin ortaya çıkma ve insanlara yayılma şansının yüksek olduğunu aktardı.