Bilimsel araştırma: Uzaylılar kuantum fiziği aracılığıyla iletişim kuruyor olabilir

MESAJ SAMANYOLU GALAKSİSİNDEN DAHA UZUN BİR YOL KAT EDEBİLİR

Araştırmacılar, kuantum parçacıkları olarak fotonların (ışık parçacıkları) kullanılmış olsaydı, en azından yüz binlerce ışık yılı boyunca hareket edebileceklerini ve tüm Samanyolu galaksisinden daha büyük bir mesafe boyunca yol alabileceklerini belirledi.



Bilim insanlarına göre bu durumun nedenini isei kısmen uzaydaki ortalama madde yoğunluğunun Dünya'dakinden çok daha az olması olduğunu belirtti.