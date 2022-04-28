Bilimsel araştırma: Zoom ve benzeri programlar çalışanların yaratıcılığını düşürdü

FİKİR SAYISI YÜZDE 20 AZALDI

Katılımcıların, frizbi veya balonlu naylonun farklı kullanım alanlarını üretmek için beş dakikaları ve en iyi fikirleri seçmek için bir dakikaları vardı.

Bağımsız gözlemciler, bir frizbiyi tabağa çevirmenin ağaçtan meyve koparmak için kullanmaktan daha az yaratıcı olduğuna karar verirken, mors kodu mesajları göndermek için baloncuklu naylon kullanmanın bir bebeği korumak için kullanmaktan daha yaratıcı olduğuna karar verdi.

Genel olarak ise Zoom üzerinde çalışanlar, yüz yüze görüşenlere göre yüzde 20 daha az fikre sahipti.