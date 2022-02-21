Bill Gates yeni pandeminin yolda olduğunu açıkladı: Corona virüs ailesinden farklı bir patojen neden olacak

Gates, haberci RNA (mRNA) teknolojisi de dahil olmak üzere standartlaştırılmış platformların bunu mümkün kılacağını ekleyerek, "Bir dahaki sefere bunu iki yıl yerine, altı ay gibi daha fazla yapmalıyız. Bir sonraki pandemiye hazır olmanın maliyeti o kadar büyük değil. Bu küresel ısınma gibi değil. Eğer mantıklı davranırsak, bir daha ki sefere daha hazırlıklı oluruz” diye konuştu.