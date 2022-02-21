Bill Gates yeni pandeminin yolda olduğunu açıkladı: Corona virüs ailesinden farklı bir patojen neden olacak

Dünyanın en zengin dördüncü insanı olan Bill Gates, Covid-19 pandemisinin şiddetinin azaldığını ancak dünyanın bir sonraki pandemiye hazırlanması gerektiğini açıkladı. "Başka bir pandemi daha yaşayacağız. Bu sefer corona virüs ailesinden farklı bir patojenden kaynalanacak" diyen milyarder iş insanı hükümetleri hazırlanmak için yatırım yapmaya çağırdı.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 21.02.2022 - 09:43 | Son Güncelleme : 21.02.2022 - 09:55

Bill Gates yeni pandeminin yolda olduğunu açıkladı: Corona virüs ailesinden farklı bir patojen neden olacak - 1

'un kurucusu , Covid-19'dan kaynaklanan ciddi hastalık risklerinin "önemli ölçüde azaldığını", ancak başka bir pandeminin ortaya çıkabileceğini söyledi. 

Bill Gates yeni pandeminin yolda olduğunu açıkladı: Corona virüs ailesinden farklı bir patojen neden olacak - 2

"CORONA VİRÜS AİLESİNDEN FARKLI BİR PATOJEN OLACAK"

Almanya'da yıllık olarak düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda CNBC'den Hadley Gamble'a konuşan Bill & Melinda Gates Vakfı eş başkanı Gates, potansiyel yeni bir pandeminin muhtemelen corona virüs ailesinden farklı bir patojenden kaynaklanabileceğini açıkladı. 

Bill Gates yeni pandeminin yolda olduğunu açıkladı: Corona virüs ailesinden farklı bir patojen neden olacak - 3

Ancak milyarder iş insanı tıbbi teknolojideki ilerlemelerin, eğer yatırımlar şimdi yapılırsa, dünyanın gelecek pandemilerle daha  iyi mücadele etmesine yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.

Bill Gates yeni pandeminin yolda olduğunu açıkladı: Corona virüs ailesinden farklı bir patojen neden olacak - 4

Gates, “Bir salgın daha yaşayacağız. Bir dahaki sefere farklı bir patojen olacak” dedi.

Bill Gates yeni pandeminin yolda olduğunu açıkladı: Corona virüs ailesinden farklı bir patojen neden olacak - 5

"COVİD-19'UN ŞİDDETİ AZALDI"

Bununla birlikte Gates, corona virüs pandemisinden iki yıl sonra, küresel nüfusun büyük bir bölümünün bir miktar bağışıklık kazanmasıyla Covid-19’un  en kötü etkilerin azaldığını ve şiddetinin son Omicron varyantı ie azaldığını söyledi. 

Bill Gates yeni pandeminin yolda olduğunu açıkladı: Corona virüs ailesinden farklı bir patojen neden olacak - 6

Ancak Gates, birçok yerde bunun bir bağışıklık düzeyi oluşturan corona  virüsün kendisinden kaynaklandığını ve bu durumun “aşılarla yapılandan daha iyi bir iş çıkardığını" belirterek, “Genellikle yaşlı olmakla ve obezite veya diyabetle ilişkili olan ciddi hastalık şansı, bu enfeksiyona maruz kalma nedeniyle şimdi önemli ölçüde azaldı” dedi.

Bill Gates yeni pandeminin yolda olduğunu açıkladı: Corona virüs ailesinden farklı bir patojen neden olacak - 7

"DSÖ, ÇOK GEÇ KALDI"

Diğer taraftan 66 yaşındaki Gates, Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 2022'nin ortalarına kadar küresel nüfusun yüzde 70'ini aşılama hedefine ulaşmak için zaten "çok geç" olduğunu söyledi. Şu anda dünya nüfusunun yüzde 61,9'u en az bir doz Covid-19 aşısı oldu. 

Bill Gates yeni pandeminin yolda olduğunu açıkladı: Corona virüs ailesinden farklı bir patojen neden olacak - 8

HÜKÜMETLERİ YATIRIM YAPMAYA ÇAĞIRDI

Son olarak Gates, dünyanın gelecekte aşıları geliştirmek ve dağıtmak için daha hızlı hareket etmesi gerektiğini söyleyerek hükümetleri şimdi yatırım yapmaya çağırdı.

Bill Gates yeni pandeminin yolda olduğunu açıkladı: Corona virüs ailesinden farklı bir patojen neden olacak - 9

Gates, haberci RNA (mRNA) teknolojisi de dahil olmak üzere standartlaştırılmış platformların bunu mümkün kılacağını ekleyerek, "Bir dahaki sefere bunu iki yıl yerine, altı ay gibi daha fazla yapmalıyız. Bir sonraki pandemiye hazır olmanın maliyeti o kadar büyük değil. Bu küresel ısınma gibi değil. Eğer mantıklı davranırsak, bir daha ki sefere daha hazırlıklı oluruz” diye konuştu. 

Bill Gates yeni pandeminin yolda olduğunu açıkladı: Corona virüs ailesinden farklı bir patojen neden olacak - 10

Öte yandan Gates, Bill & Melinda Gates Vakfı aracılığıyla, düşük ve orta gelirli ülkelere aşı sağlamaya yönelik COVAX programının oluşturulmasına yardımcı olan Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu'na (CEPI)  300 milyon dolar bağışlamak üzere İngiltere’deki Wellcome Trust fonu ile ortaklık kurdu.

Bill Gates yeni pandeminin yolda olduğunu açıkladı: Corona virüs ailesinden farklı bir patojen neden olacak - 11

DÜNYANIN EN ZENGİN 4'ÜNCÜ İNSANI

CEPI, yeni bir aşı geliştirmek için gereken süreyi sadece 100 güne indirmek için 3, 5 milyar dolar toplamayı hedefliyor. Forbes’e göre 129 milyar dolar net serveti olan Gates dünyanın en zengin dördüncü insanı konumunda bulunuyor.

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