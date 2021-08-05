Bill Gates'ten Jeffrey Epstein açıklaması: Hata yaptım

"EPSTEIN'IN BAĞIŞ YAPACAĞINI DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN ONUNLA BULUŞTUM"

Gates, röportajda ayrıca eski eşinin, kendisinin Jeffrey Epstein ile olan bağları hakkındaki endişelerine de yanıt verdi.

Gates, "Jeffrey Epstein ile birkaç akşam yemeği yedim, onun küresel sağlık fonumuz için bağış sağlamasını umuyordum. Bunun gerçekleşmeyeceğini gördüğümde aramızdaki ilişki sona erdi. Ancak, onunla vakit geçirmek ve ona itibar kazandırmak büyük bir hataydı. Aynı durumda olan birçok kişi daha vardı ama ben bir hata yaptım" açıklamasını yaptı.