Binlerce New Yorklu susuz kaldı: Musluklarda arsenik

ABD'nin New York eyaletinde bir yaşam kompleksinin musluk sularında tespit edilen arsenik nedeniyle panik yaşanırken, bölge sakinleri günlerdir ihtiyaçlarını şişe suyuyla gidermeye çalışıyor.

Haberler - AFP - Anadolu Ajansı 08.09.2022 - 06:31

Binlerce New Yorklu susuz kaldı: Musluklarda arsenik - 1

New York'un Manhattan adasında, turistik bölge East Willage yakınlarında binlerce kişinin yaşadığı Jacob Riis isimli komplekste, tespit edilen yüksek düzeydeki arsenik yüzünden acil durum ilan edildi.

Binlerce New Yorklu susuz kaldı: Musluklarda arsenik - 2

Manhattan İlçe Başkanı Mark Levine, sosyal medya üzerinden, yüksek arsenik seviyelerinin tespit edilmesi nedeniyle, 6 blokluk kompleksin sakinlerine musluk suyunu içmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulunarak su tesisatının temizlenme işleminin devam ettiğini duyurdu.

Binlerce New Yorklu susuz kaldı: Musluklarda arsenik - 3

Günlerdir devam eden kriz nedeniyle kompleksin bahçesine yardım çadırlarının kurulduğu, komplekste oturanların yemek pişirmek ve beden temizliğinde kullanmak için çadırlara bırakılan şişe sularını taşıdıkları görüldü.

Binlerce New Yorklu susuz kaldı: Musluklarda arsenik - 4

KAHVERENGİ SU AKIYOR

New York Konut İdaresine ait (NYCHA) binalarda oturan sakinlerden bazıları geçtiğimiz günlerde bulanık ve kahverengi akan musluk sularının görüntülerini sosyal medyada paylaşmış, yetkililerin bu konuda yeterince hızlı hareket etmemesinden şikayet etmişti.

Binlerce New Yorklu susuz kaldı: Musluklarda arsenik - 5

New York Belediye Başkanı Eric Adams da pazar akşamı kompleksi ziyaret etmiş ve sakinlere şişe suyu dağıtımında bizzat yer almıştı.

Binlerce New Yorklu susuz kaldı: Musluklarda arsenik - 6

Federal Çevre Koruma Ajansı (EPA) 2001'den bu yana, arsenik seviyeleri için bir milyarda 10 parçayı güvenli sınır olarak kabul ederken, söz konusu kompleksteki apartmanların musluk suyunda bu oranın 12-14 seviyesinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Binlerce New Yorklu susuz kaldı: Musluklarda arsenik - 7
Binlerce New Yorklu susuz kaldı: Musluklarda arsenik - 8
Binlerce New Yorklu susuz kaldı: Musluklarda arsenik - 9

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