Binlerce New Yorklu susuz kaldı: Musluklarda arsenik

Federal Çevre Koruma Ajansı (EPA) 2001'den bu yana, arsenik seviyeleri için bir milyarda 10 parçayı güvenli sınır olarak kabul ederken, söz konusu kompleksteki apartmanların musluk suyunda bu oranın 12-14 seviyesinde olduğu bilgisi paylaşıldı.