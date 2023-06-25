Bir günlük isyan manşetlerde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 23 yıllık iktidarına en büyük meydan okuma 24 saatten kısa sürede anlaşmayla son buldu. Bütün başkentlerde yakından izlenen kriz dünya gazetelerin de manşetlerinde. Putin'in krizden zayıflayarak çıktığına, Wagner'in lideri Prigojin'in isyanının yeni krizlerin habercisi olduğuna dair yorumlar yapılıyor.

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İngiliz Times gazetesi "Putin isyanla küçük düşürüldü" başlığını attı. Birinci sayfasına "Wagner'in paralı askerlerinin ordu karargahına silah doğrulttuğu fotoğrafı" bastı.
Observer da Wagner'in tankını manşetine taşıdı. Prigojin'in isyanının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i en zayıf halde bıraktığı yorumu yapıldı.

DÜNYA HABERLERİ

Bir günlük isyan manşetlerde - 2

Sunday Mirror'a göre Putin uçurumun kenarından döndü. Mail ise "Putin'in darbe liderine ülkeyi terk etsin diye rüşvet mi teklif etti" sorusunu gündeme getirdi.

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The Guardian gazetesi isyandan Ukrayna'nın karlı çıkabileceği yorumunu yaptı. Gazete, Kiev'in karşı taaruzu yoğunlaştırdığı dönemde Rus ordusunun dikkatinin cepheden başka yere çevrildiğini yazdı. Rus generallerin en azından bir süre evdeki işlere yoğunlaşacağına dikkat çekildi.

Bir günlük isyan manşetlerde - 4

Amerikan New York Times gazetesinin analizinde Rusya'nın savaş gücünün zayıflamasının Ukrayna için fırsat olduğu yorumu yapıldı.

Bir günlük isyan manşetlerde - 5

Washington Post gazetesi de haberi "Putin'in liderliğine en büyük tehdit" olarak verdi.
Gazete, Putin'in kibrinin muhakemesini gölgelediği yorumunu yaptı. Putin'in Ukrayna'yı işgal etmekle yanlış karar verdiği, Prigojin'in ne kadar büyük bir risk oluşturduğunu göremediği iddia edildi.

Bir günlük isyan manşetlerde - 6

Wall Street Journal, Rusya'nın paralı asker grubu Wagner'in dönüp Putin'i vurduğuna dikkat çekti.

Bir günlük isyan manşetlerde - 7

Alman Bild gazetesi "Putin'e karşı ayaklanma" başlığını kullandı. Alt başlıkta da bunun bir darbe girişimi olduğuna vurgu yapıldı.

Bir günlük isyan manşetlerde - 8

Tagesspiegel de Rusya'da dramatik bir güç mücadelesi yaşandığına dikkat çekti.

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Fransız Le Parisien (lö parizyen) gazetesi de "Rusya'da darbe girişimi" başlığını attı.

Bir günlük isyan manşetlerde - 10

İspanyol El Pais gazetesi "Wagner'in isyanı Putin’in zayıflığını ortaya çıkardı" yorumunu yaptı.

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