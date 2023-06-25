Bir günlük isyan manşetlerde
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 23 yıllık iktidarına en büyük meydan okuma 24 saatten kısa sürede anlaşmayla son buldu. Bütün başkentlerde yakından izlenen kriz dünya gazetelerin de manşetlerinde. Putin'in krizden zayıflayarak çıktığına, Wagner'in lideri Prigojin'in isyanının yeni krizlerin habercisi olduğuna dair yorumlar yapılıyor.
İngiliz Times gazetesi "Putin isyanla küçük düşürüldü" başlığını attı. Birinci sayfasına "Wagner'in paralı askerlerinin ordu karargahına silah doğrulttuğu fotoğrafı" bastı.
Observer da Wagner'in tankını manşetine taşıdı. Prigojin'in isyanının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i en zayıf halde bıraktığı yorumu yapıldı.