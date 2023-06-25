Bir günlük isyan manşetlerde

Washington Post gazetesi de haberi "Putin'in liderliğine en büyük tehdit" olarak verdi.

Gazete, Putin'in kibrinin muhakemesini gölgelediği yorumunu yaptı. Putin'in Ukrayna'yı işgal etmekle yanlış karar verdiği, Prigojin'in ne kadar büyük bir risk oluşturduğunu göremediği iddia edildi.