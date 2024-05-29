Ermenistan'da Başpiskopos siyasete göz kırptı: Protestolara liderlik ediyor

Ermenistan'da hükümet karşıtı sivil itaatsizlik eylemleri sürüyor. Başkent Erivan'da polis 300'e yakın kişiyi gözaltına alsa da harekete liderlik eden Başpiskopos Bagrat Galstanyan "geri adım yok" mesajı veriyor. Başbakan Paşinyan'ın barış yanlısı tutumuna tepki gösteren Başpiskopos, siyasete göz kırpmış durumda.

Ermenistan'da Başpiskopos siyasete göz kırptı: Protestolara liderlik ediyor - 1

Ermenistan'ın 1991'de işgal ettiği dört sınır köyünü Azerbaycan'a iade etme kararı, iç siyasette tansiyonu yükseltti. 

Başbakan Nikol Paşinyan karşıtı protestoların merkezinde "Vatan için Tavuş" hareketi bulunuyor.

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Ermenistan'da Başpiskopos siyasete göz kırptı: Protestolara liderlik ediyor - 2

BAŞPİSKOPOS PROTESTOLARA LİDERLİK EDİYOR

Onun liderliğini yapansa, gösterilerin en dikkat çeken ismi: Tavuş Piskoposluğu lideri Bagrat Galstanyan.

53 yaşındaki Galstanyan, Ermenistan'ın ikinci büyük kenti Gümrü doğumlu. Ermeni Apostolik Kilisesinde çeşitli görevlerde bulunurken, dini konularda TV programı yaptı.

Ermenistan'da Başpiskopos siyasete göz kırptı: Protestolara liderlik ediyor - 3

Ayrıca Montreal merkezli Kanada Ermeni Piskoposluğunun başpiskoposu olarak görev yaptı.

Galstanyan'ın Kanada vatandaşlığı da bulunuyor.

Ermenistan'da Başpiskopos siyasete göz kırptı: Protestolara liderlik ediyor - 4

Dini lideri kamuoyunun merkezine koyansa, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki sınır köylerinin iadesi süreci oldu.

Köylerin bulunduğu Tavuş bölgesinde görev yapan Galstanyan, "toprak tavizi" olarak nitelendirdiği adımın ardından Tavuş'tan Erivan'a bir protesto yürüyüşü başlattı. "Vatan İçin Tavuş" hareketine öncülük eden Galstanyan, sivil itaatsizlik çağrısı yaptı.

Büyük kalabalıklara hitap eden Başpiskopos,  Paşinyan'a istifa çağrısında bulundu.

Ermenistan'da Başpiskopos siyasete göz kırptı: Protestolara liderlik ediyor - 5

Başpiskopos, köylerin iade kararını, kendileri için büyük bir güvenlik sorunu olarak değerlendiriyor.

Galstanyan, barışa ve sınırların belirlenmesine karşı olmadığını söylese de mevcut süreci "kabul edilemez tek taraflı tavizler" olarak nitelendirirken, güvence eksikliğine işaret ediyor.

Ermenistan'da Başpiskopos siyasete göz kırptı: Protestolara liderlik ediyor - 6

DİNİ GÖREVİNİ BIRAKIP SİYASETE GİRECEK

Mitinglerde öne çıkan Başpiskopos, muhalefetteki siyasetçilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yaptı.

Başpiskopos, dini görevini bırakıp başbakan olmak için siyasete gireceğini ilan ederken, erken genel seçim çağrısı yaptı.

Galstanyan, "Vatansever, yönetici, vatana karşı sorumlu, inançlı, net talimatlara uyacak profesyonellerden oluşan,iç uyumu olan bir geçiş hükümeti kurmalıyız." dedi.

Ermenistan'da Başpiskopos siyasete göz kırptı: Protestolara liderlik ediyor - 7

Başpiskopos Galstanyan, Ermenilerin dini lideri Katolikos 2. Garegin'den "dini statüsünün dondurulmasını" da istedi ancak din adamlığı görevinden tamamen ayrılmadı.

Ermenistan'da Başpiskopos siyasete göz kırptı: Protestolara liderlik ediyor - 8

Başpiskopos'a Ermenistan-Kanada çifte vatandaşlığı sorulduğundaysa,
Kanada vatandaşlığının kendisi için sadece belgeden ibaret olduğunu, gerektiğinde vatandaşlıktan çıkabileceğini söyledi.

Ermenistan'da Başpiskopos siyasete göz kırptı: Protestolara liderlik ediyor - 9

Paşinyan'ın barışa yönelik siyasi çizgisine direniş gösteren Galstanyan, yakın dönemde Ermenistan siyasetinin dikkat çeken figürlerinden biri olmaya sürdürecek gibi görünüyor.

Ermenistan'da Başpiskopos siyasete göz kırptı: Protestolara liderlik ediyor - 10
Ermenistan'da Başpiskopos siyasete göz kırptı: Protestolara liderlik ediyor - 11
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