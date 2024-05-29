Ermenistan'da Başpiskopos siyasete göz kırptı: Protestolara liderlik ediyor

Başpiskopos, köylerin iade kararını, kendileri için büyük bir güvenlik sorunu olarak değerlendiriyor.



Galstanyan, barışa ve sınırların belirlenmesine karşı olmadığını söylese de mevcut süreci "kabul edilemez tek taraflı tavizler" olarak nitelendirirken, güvence eksikliğine işaret ediyor.