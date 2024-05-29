Ermenistan'da Başpiskopos siyasete göz kırptı: Protestolara liderlik ediyor
Ermenistan'da hükümet karşıtı sivil itaatsizlik eylemleri sürüyor. Başkent Erivan'da polis 300'e yakın kişiyi gözaltına alsa da harekete liderlik eden Başpiskopos Bagrat Galstanyan "geri adım yok" mesajı veriyor. Başbakan Paşinyan'ın barış yanlısı tutumuna tepki gösteren Başpiskopos, siyasete göz kırpmış durumda.
Ermenistan'ın 1991'de işgal ettiği dört sınır köyünü Azerbaycan'a iade etme kararı, iç siyasette tansiyonu yükseltti.
Başbakan Nikol Paşinyan karşıtı protestoların merkezinde "Vatan için Tavuş" hareketi bulunuyor.