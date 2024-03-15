BM belgeledi: Rus askerlerinden Ukraynalılara işkence ve tecavüz

YAYGIN VE SİSTEMATİK İŞKENCE

Önceki bulguları doğrulayan BM, Rus yetkililer tarafından yapılan işkencenin hem Ukrayna'da hem de Rusya'da "yaygın ve sistematik" olduğunu belirtti.

BM araştırmacıları, son raporlarını Ukrayna'ya yaptıkları 16 ayrı ziyarette 800'den fazla kişiyle konuştuktan sonra derlediklerini açıkladı.

Ekip, Rusya'nın Ukraynalı savaş esirlerine yönelik muamelesinin "korkunç" olduğunu tespit etti.