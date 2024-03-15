BM belgeledi: Rus askerlerinden Ukraynalılara işkence ve tecavüz
Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukraynalı kadın ve erkeklere karşı "sistematik" işkence ve tecavüz de dahil olmak üzere ciddi hak ihlalleri ve savaş suçları işlemeye devam ettiğini açıkladı. Rapor aynı zamanda Ukraynalı çocukların kaçırılması ve Ukrayna'daki müzelerden ve devlet arşivlerinden eserler çalınması gibi konuları da belgeliyor.
İŞKENCE VE TECAVÜZ İDDİALARI
Birleşmiş Milletler'den bir grup araştırmacı, Rus askerlerinin Ukrayna topraklarında yaşayan halka yönelik sistematik işkence ve tecavüz de dahil olmak üzere ciddi savaş suçları işlediğini doğruladı.