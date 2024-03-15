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BM belgeledi: Rus askerlerinden Ukraynalılara işkence ve tecavüz

Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukraynalı kadın ve erkeklere karşı "sistematik" işkence ve tecavüz de dahil olmak üzere ciddi hak ihlalleri ve savaş suçları işlemeye devam ettiğini açıkladı. Rapor aynı zamanda Ukraynalı çocukların kaçırılması ve Ukrayna'daki müzelerden ve devlet arşivlerinden eserler çalınması gibi konuları da belgeliyor.

BM belgeledi: Rus askerlerinden Ukraynalılara işkence ve tecavüz - 1

İŞKENCE VE TECAVÜZ İDDİALARI

Birleşmiş Milletler'den bir grup araştırmacı, Rus askerlerinin Ukrayna topraklarında yaşayan halka yönelik sistematik işkence ve tecavüz de dahil olmak üzere ciddi savaş suçları işlediğini doğruladı.

DÜNYA HABERLERİ

BM belgeledi: Rus askerlerinden Ukraynalılara işkence ve tecavüz - 2

SAVAŞ SUÇUNA İLİŞKİN YENİ KANITLAR

Geniş çaplı işgalden bu yana Ukrayna'da insan haklarının durumuna ilişkin üst düzey Soruşturma Komisyonu, savaş suçlarına ilişkin yeni kanıtlar bulduğunu söyledi.

Raporda ayrıca sivil bölgelerde patlayıcı silahların kullanımının devam etmesiyle ilgili endişeler de dile getirildi.

BM belgeledi: Rus askerlerinden Ukraynalılara işkence ve tecavüz - 3

Soruşturma Komisyonu başkanı Erik Mose gazetecilere verdiği demeçte, "Kanıtlar, Rus yetkililerin uluslararası insan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve savaş suçları işlediğini gösteriyor" dedi.

Tespit edilen durumlardan bazılarının insanlığa karşı suç oluşturup oluşturmadığının tespiti için daha ileri araştırmalara ihtiyaç olduğu belirtildi.

BM belgeledi: Rus askerlerinden Ukraynalılara işkence ve tecavüz - 4

YAYGIN VE SİSTEMATİK İŞKENCE

Önceki bulguları doğrulayan BM, Rus yetkililer tarafından yapılan işkencenin hem Ukrayna'da hem de Rusya'da "yaygın ve sistematik" olduğunu belirtti.

BM araştırmacıları, son raporlarını Ukrayna'ya yaptıkları 16 ayrı ziyarette 800'den fazla kişiyle konuştuktan sonra derlediklerini açıkladı.

Ekip, Rusya'nın Ukraynalı savaş esirlerine yönelik muamelesinin "korkunç" olduğunu tespit etti.

BM belgeledi: Rus askerlerinden Ukraynalılara işkence ve tecavüz - 5

TECAVÜZ VAKALARI DA BELGELENDİ

Rapor, aynı zamanda işkence koşullarında kadınlara karşı uygulanan tecavüz ve diğer cinsel şiddet olaylarını da belgeliyor.

Aynı zamanda cinsel boyutu olan işkence olayları ve erkek savaş esirlerine yönelik tecavüz tehditleri de raporda detaylandırılıyor.

BM belgeledi: Rus askerlerinden Ukraynalılara işkence ve tecavüz - 6

UKRAYNALI ÇOCUKLAR KAÇIRILIYOR

Araştırmacılar ayrıca Ukraynalı çocukların Rusya'nın kontrolü altındaki bölgelere yasa dışı bir şekilde nakledildiğine dair "ek kanıtlar" da buldu.

BM belgeledi: Rus askerlerinden Ukraynalılara işkence ve tecavüz - 7

BM araştırmacıları ilk kez, Rusya'nın Ukrayna'daki kültürel objeleri ve arşiv belgelerinin yağmalamasını inceledi.

Rapora göre Rus yetkililer, Herson Bölge Sanat Müzesi'ndeki kültürel objeleri ve Herson eyaletinin Devlet Arşivi'ndeki arşiv belgelerini işgal altındaki Kırım'a aktardı.

BM belgeledi: Rus askerlerinden Ukraynalılara işkence ve tecavüz - 8

10 BİNDEN FAZLA ESER KAÇIRILDI

Raporda, "Her iki kurum personelinin tahminlerine göre müzeden 10 binden fazla obje ve Devlet Arşivi'ndeki belgelerin yüzde 70'i kaçırıldı" denildi.

BM raporunda bu kültürel hırsızlık "savaş suçu" olarak nitelendirdi.

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